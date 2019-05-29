Неспокойная обстановка на заводе имени Малышева: работники не хотят изменений

Несколько тысяч работников завода имени Малышева сегодня вышли на пикет. Таким образом они продемонстрировали свое недовольство назначением нового директора. С сегодняшнего дня по приказу руководства «Укроборонпрома» эту должность занимает Александр Чурсин. Но вот работникам предприятия такие изменения не понравились, люди говорят, их полностью устраивал старый директор - Александр Хлань, ведь при нем завод преобразился.

Василий Мартыненко, работник завода:

Прежде всего - спецодежда, заработная плата и внимание к рабочим. Другие директора только набивали карманы себе, воровали, а нам таких не надо. Все пытаются на политику свернуть, но это всего лишь вот это - набивание карманов, и больше ничего.

Представители профсоюзов зато вспоминают прошлые случаи передачи директорских полномочий со страхом. Говорят, что каждый раз именно они становились заложниками действий руководства. А в 2016 году были вообще уверены, что постоянные задержки заработной платы и отсутствие работы так и останутся обыденностью. Надежд на Александра Хланя тогда не возлагали.

Владимир Демиденко, председатель Харьковской обл. организации конфедерации свободных профсоюзов Украины:

Мы начали отслеживать каждый его шаг. Буквально в 2 или в 3 месяца была погашена задолженность за огромный промежуток времени, осталась буквально там задолженность за полтора месяца, которую нам пообещал, что он в следующий месяц её погасит работникам, и он своё слово сдержал.

Так зачем менять директора, который в прямом смысле воскресил умирающее предприятие, не понимают. Ольга - переселенка из Донбасса, вместе со своим мужем также пришла на митинг. Женщина рассказывает, из-за того, что сейчас находится в декретном отпуске, вынуждена волноваться за дальнейшую жизнь предприятия. Говорит, после побега из Донецка именно Хлань не оставил семью в беде.

Ольга Каратеева, работница з-да им. Малышева:

Мне отказали в выплатах, но, когда я уже начала работать на заводе - в 2016..уже не помню. Александр Владимирович, он как раз ввел выплаты для переселенцев. Здесь выплачивали еще по 2 тысячи переселенцам, то есть, мне государство отказало в 441 гривне, но как бы завод мне помогал.

В «Укроборонпроме» вместе с тем прокомментировать новое назначение новостям «АТН» сегодня отказались. Попросили писать официальный запрос. А по информации, которая появилась в сети - новый назначенец имеет значительный опыт работы в бронетанковой сфере. Ранее он занимал должность директора Дивизиона бронетанковой техники, а еще раньше работал инженером-конструктором. А освобождение Александра Хланя объясняют окончанием срока контракта.