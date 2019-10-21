 

"Нестандартный способ выразиться!" Дети из прифронтовых районов - на биеннале молодого искусства

21 октября 2019 г. 18:30
Автор: Наталья Белокудря
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Школьники старших классов одной из сельских школ Донецкой области приехали в Харьков по приглашению благотворителей. До этого посмотреть необычную экспозицию на биеннале молодого искусства приезжали дети из Золотого и Попасной.

Обшарпанные стены, арт-объекты, перед которыми надо постоять, рассмотреть тщательно и включить воображение, заинтересовали молодежь:

Наталья Довбня, ученица 9 класса Максимильяновской школы (Донецкая область)

Первое впечатление было очень хорошее, что люди ищут нестандартные способы выразиться

В Харькове дети третий день, сегодня - на выставке «Кажется, я захожу в наш сад», до этого успели побывать в музеях, на катке, сходили в кино.

Валерия Сиднева, учитель Максимильяновской школы, (Донецкая область)

Дети много чего увидели, есть такие дети, которые не были за пределами села, для них было интересно и кино, для них было интересен эскалатор, даже элементарный лифт, некоторые даже этого не знали, не видели, ну теперь уже будут знать, что это такое, и им это интересно

Поездку организовал фонд Сергея Жадана, рассказала руководитель фонда Ирина Куницына. Это путешествие - прекрасная возможность для детей из зоны ООС, познакомиться с Харьковом как местом потенциального обучения, увидеть и стать участником культурных событий, которые невозможно проводить сейчас на востоке Украины:

Ирина Куницына, глава фонда Сергея Жадана

Бієнале молодого мистецтва, на мою думку, це непересічна подія і для дітей, які живуть на сході країни, наближені до зони ООС, нажаль, мало знайомі з сучасною культурою, і треба розширити їхнє бачення, познайомити з молодим мистецтвом

Уже сегодня дети вернутся к себе в Максмильяновку. А выставка «Кажется, я захожу в наш сад» продлится до конца месяца.

 

Видео: 

Дети из прифронтовых районов - на биеннале молодого искусства - 21.10.19

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