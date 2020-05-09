Несущественные поездки в страны ЕС ограничили еще на месяц

Еврокомиссия рассмотрела вопрос движения людей через внешние границы ЕС и призвала страны-члены продолжить ограничения для «несущественных» путешествий до 15 июня. Об этом сообщается на

«Еврокомиссия призвала членов Шенгенской зоны и ассоциированные с Шенгенской зоной страны продлить временное ограничение для несущественных поездок в ЕС на следующие 30 дней, до 15 июня. Хотя некоторые из этих стран уже сделали определенные предварительные шаги для облегчения мер, направленных на борьбу с пандемией, ситуация остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире», - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот призыв к продлению ограничительных мер на внешних границах имеет целью уменьшить риск распространения болезни. В свою очередь, отмена ограничений должна быть поэтапной. Согласно общему европейскому плану действий по облегчению ограничительных мероприятий, внутренний контроль на границах должен постепенно и упорядоченно отменяться, прежде чем будут облегчены ограничения на внешних границах - как второй этап.

Ограничения на внешние путешествия, а также призыв продолжить их касаются всех стран региона «ЕС+», включающего все Шенгенские страны (а также Болгарию, Хорватию, Кипр и Румынию) и четыре ассоциированных члена Шенгенской зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) – всего 30 стран. Еврокомиссия призвала к продолжению скоординированного подхода к вопросам продолжения, поскольку действия на внешних границах могут быть эффективными лишь в том случае, если выполняются всеми странами ЕС и Шенгенскими странами на всех границах, в унифицированном порядке применения ограничений и с одинаковым сроком их завершения.

Еврокомиссия будет продолжать оказывать помощь странам-членам в соблюдении ограничений в отношении несущественных поездок в ЕС, включая проведение регулярных видеоконференций с участием министров внутренних дел. Любые дальнейшие решения о продлении ограничений на поездки после 15 июня 2020 года должны приниматься на основании дополнительного анализа и развития эпидемиологической ситуации.

Как сообщал Укринформ, Еврокомиссия 16 марта призвала глав государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на несущественные поездки в ЕС на период в 30 дней, а затем продлить их до 15 мая. Все страны-члены (за исключением Ирландии) и страны ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону, согласились принять национальные решения для имплементации и продолжения этих ограничений на путешествия.

Под ограничения не попадают граждане ЕС и члены их семей, граждане третьих стран, имеющих право на долгосрочное пребывание в ЕС, на важных работников – врачей, медсестер и другой медицинский персонал, исследователей и экспертов, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, лиц, привлеченных к перевозке товаров, трансграничных и сезонных сельскохозяйственных рабочих. Этим категориям будет разрешен въезд в Евросоюз.