Нет ни отопления, ни горячей воды: на Новых Домах жители больше недели ждут ремонта от коммунальщиков

По стенам текло, там еле держатся кирпичи, пооблазили приклеенные квадраты. Все были мокрые полотенца. Облез пол, краска слезла, поднялся линолеум.

Людмила демонстрирует последствия прорыва трубы. 10 февраля, рассказывает женщина, горячая вода залила всю ванную комнату и натворила много бед в квартире. На следующий день, говорит Людмила, коммунальщики им перекрыли воду и уже больше недели от аварийной службы ни слуху, ни духу, несмотря на бесконечные звонки жителей всего подъезда по улице Маршала Рыбалко, 6.

Людмила Дикая, местная жительница:

Без конца греть - мне днём и ночью вода нужна, чтобы ухаживать за человеком. Нет горячей воды, но сейчас отключили дом, нет ни отопления, ни холодной, ни горячей воды.

У Тараса дома без горячей воды обходятся дочери и жена, рассказывает мужчина.

Тарас Погребной, местный житель:

Ну, це певні незручності нам причиняє, бо ми не можемо ні посуду помити, ну, побутові труднощі. Як прорвало трубу, то воду одразу перекрили, виїхала аварійна команда вони перекрили стояк. просто всі сидять без води.

Любовь Передерий, местная жительница:

Греем воду, газом греем неудобно. Звонили в 15-62 несколько раз и не одна наша квартира никаких сдвигов - ничего. И служба, которая аварийка звонит на Олимпийской - они говорит у нас ничего нет никаких ни заявок ничего. В ЖЭКе тоже ничего нет, так, где ж должны быть заявки.

Над квартирой Людмилы сейчас никто не проживает, впрочем, хозяева оставили свой номер телефона на случай экстренных ситуаций, в ХТС же говорят, что готовы все отремонтировать, как только будет доступ именно к этой квартире. Впрочем, по словам жителей, сантехник в тот же день, когда перекрывал, воду взял номер телефона ее хозяев, но почему-то до сих пор с ними не связался.

Диспетчер аварийной службы КП "ХТС":

Я ж не знаю, проживают они там или ушли на работу, или уехали на дачу, пусть же определятся сначала. Та давайте включим, включить воду не проблема, зальем всех и всё, кто ремонты будет делать? Обратится на участок для начала и сказать, что жильцы готовы предоставить доступ для устранения дефекта.

Новости АТН позвонили хозяйке квартиры, на которую жалуются в ХТС, и она сообщила, что ее коммунальщики набрали только сегодня и пообещали завтра утром прийти и все отремонтировать.