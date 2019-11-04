Нет отопления: в Купянске продлили каникулы в школах

04 ноября 2019 г. 12:52
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В десяти школах Купянского района области из-за отсутствия отопления продлили каникулы.

Об этом сообщили в отделе образования Купянского горсовета.

Причина вынужденных каникул - в связи с отсутствием отопления в учреждениях общего среднего образования города из-за невыполнения своих обязательств теплоснабжающей организацией КП" Областной информационно-технический центр" в соответствии с заключенным с отделом образования договором, в связи с процедурой подписания соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" и несоблюдением температурного режима в учебных помещениях заведений, говорится в сообщении.

Осенние каникулы продлятся до 8 ноября.

 

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