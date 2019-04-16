Нетеатральный скандал в ХНАТОБе: здание не могут между собой поделить администрация театра и новые арендаторы

С правой стороны, чуть подальше от служебного входа в оперный театр кипит работа: строители вешают таблички о том, что теперь здесь располагается школа искусств, основанная оперной звездой - Владимиром Гришко.

Представитель и друг певца, известный адвокат Сергей Веприцкий рассказывает, что школу планируют открыть первого сентября и уже набрали 50 детей, которые будут учиться классическому пению, музыке и изобразительному искусству.

Тем, кто не сможет оплачивать обучение, обещают гранты, а отбором и частично - преподаванием займется сам маэстро.

Несмотря на то, что администраторы проекта свою идею подают исключительно как социальную, работают они под надзором полиции.

Правоохранителей вызвала дирекция оперного театра. Как утверждают гришковцы, администрация театра изначально была против присутствия их в здании, хотя они заключили договор аренды с облсоветом. Теперь им всячески мешают проводить ремонт

Сергей Веприцкий, представитель школы В. Гришко

Администрация учреждения хочет на крыше разместить обычную наливайку, а мы против. Мы против, чтобы здесь было кабаре, мы, академия искусств имени Гришко, получили это помещение в аренду от облсовета, необходимое решение как собственника этого здания мы у областного совета получили.

В администрации утверждают: история о наливайке - манипуляции. Арендаторы своим ремонтом разрушили летнюю площадку, где ежегодно проходили выступления под открытым небом. Кроме того, они будто бы навесили замок на пожарный вход со стороны своих помещений, из-за чего был отменен спектакль "Севильский цирюльник", - ведь вход необходимо было разблокировать с учетом норм пожарной безопасности.

Впрочем, теперь уже гришковцы называют это провокацией. Главная причина конфликта - это признают обе стороны - имущественная. Дело в том, что администрация театра отвечает лишь за две трети внутренних помещений в театре, но при этом несет ответственность за все здание снаружи. Треть внутренних помещений находится в собственности облсовета и частников. Из-за ремонта, который проводят новые арендаторы, говорят в театре, разрушается здание, а также они мешают творческому процессу - сразу нескольким репетициям и выступлениям в разных уголках и залах, портят акустику.

Сейчас такие конфликты возникают только с малым залом, а еще одна школа и несогласованный ремонт, считают в администрации, только увеличат количество проблем.

Игорь Тулузов, зам. директора ХНАТОБа

Ситуация простая и абсолютно незамысловатая. Школа искусств Гришко - она арендует у Харьковского областного совета помещение, причем ключевым словом является именно помещение. Потому что есть определенные категории в имущественных правах, которые делятся на собственников зданий и помещений. Так вот, согласно реестру имущественных прав - общедоступному, харьковскому областному совету принадлежат помещения, а здание, все полностью здание - находится в госсобственности и оперативном управлении ХНАТОБа. И фактически их действия имеют признаки посягательства на государственную собственность

Спор о том, кто и как должен распоряжаться имуществом национального оперного театра продолжается уже более 10 лет. Руководство театра неоднократно обращалось к властям с просьбой прекратить эту вакханалию с владельцами и арендодателями и объединить все помещения в единый имущественный комплекс, который передать в управление администрации театра.

В 2012 году такое решение было принято министерством и поддержано в облсовете. Поддержано, но не выполнено. На февральскую сессию облсовета в этом году был вынесен проект решения о создании единого имущественного комплекса ХНАТОБа, но с переподчинением его областному совету. Пока решение не прошло, но если так случится, говорят в администрации театра, это будет иметь катастрофические последствия. Ведь средств не только на реконструкцию, а также на содержание здания в регионе нет - ведь надо около 200 000 000 гривен в год. Хотя есть большой интерес к сдаче в аренду площадей.

Игорь Тулузов, зам. директора ХНАТОБа

Мы, собственно, и ведем 4 года переговоры о возвращении в оперативное управление помещений театра. Это правильно, логично и экономически целесообразно, потому что все, что происходит в разорванном комплексе, не выгодно никому - ни облсовету, ни нам.

В театре подозревают: подселение неудобных арендаторов - очередной ход в давнем споре и попытка захватить часть театра.

В облсовете на театралов обиделись и официально опубликовали всю хронологию решений, которые способствовали бы передаче всего имущественного комплекса театра министерству

С официального сайта Харьковского облсовета

Слухи о якобы спланированных действиях со стороны Харьковского областного совета и подковерной борьбе за помещение ХНАТОБа являются попыткой некоторых во время избирательной компании поправить свою электоральную поддержку путем лжи и циничных провокаций. Убеждены, что достижение результата возможно лишь в случае уважения друг к другу и конструктивного диалога. И первым шагом к этому может стать так же публичное извинение перед депутатским корпусом за грязные и неправомерные обвинения

Только вот вся эта хронология действительно заканчивается 2012-м годом, и ответов, почему театр до сих пор не управляет целостным комплексом и на каком основании облсовет подписывает договоры аренды, нет.

Сейчас в конфликте разбираются правоохранители, к которым обе стороны обратились за защитой своей позиции.