Преподаватель харьковского вуза после неудачной операции ослеп. Началось судебное разбирательство

Вот так выглядел Денис Шаповаленко после операции. Теперь он видит только правым глазом, и зрение к нему не вернется. Это следствие операции по удалению полипов и исправлению искривленной носовой перегородки.

Прооперировали Дениса в 2018 году в Харьковской областной клинической больнице.

Впрочем, когда мужчина пришел в себя, он не в состоянии был открыть правое веко, а когда врачи механически его открыли, пациент сказал: ничего не видит. После исследования на томографе выяснилось, что во время операции был перерезан зрительный нерв.

Денис Шаповаленко, пациент

Наслідки у меня, грубо говоря, на лице: я потерял зрение на один глаз, у меня нарушены опорно-двигательные мышцы глаза. И плюс - это, слава богу, прошло, - воздух в мозгу.

Наталья Шаповаленко, жена

Версий было много у врачей, одна из версий была, что полипы приросли к зрительному нерву. Вторая версия - уже через несколько дней появилась, - что осколки от костей черепа попали на зрительный нерв порезали его. Версий у врачей было много. Мы понимали, что не может человек прийти с затрудненным дыханием, а выйти из больницы инвалидом. Это неправильно.

Наталья и Денис обратились в полицию. Судебно-медицинская экспертиза, которая была проведена в Киеве, установила, что в ходе операции врачом были допущены ошибки.

Сейчас Денис перенес еще три операции - чтобы исправить последствия первой. И еще две - на очереди.

Мужчине, который работает преподавателем в одном из харьковских вузов и все время должен быть на людях, смириться с новым видом было трудно. И до сих пор без очков на улицу он не выходит.

Денис Шаповаленко, пациент

Около года я приходил в себя. Переживания в первое время достаточно... я вообще ничего не хотел…То есть меня кормили адаптолом, я, ну, как овощ был, два месяца - это точно. Меня насильно кормили с ложечки, я потерял 15 килограмм в весе. Было очень тяжело.

Доктору Николаю Моисееву инкриминируют ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, которое причинило тяжелые последствия. Данная статья предусматривает лишение права заниматься профессиональной деятельностью до пяти лет. Максимальный предел наказания – до двух лет лишения свободы.

Также Денис подал гражданский иск на компенсацию затрат на лечение - это почти миллион гривен.

Елена Явтух, адвокат Дениса Шаповаленко

Ми вважаємо, що доказів, яких було зібрано протягом судового розслідування, досить. На сьогоднішній день ми знаємо: вони не визнавали своєї провини, не давали показань жодних, тому надати якісь пояснення ми не можемо.

Первое заседание по существу должно было уже состояться, однако его перенесли на месяц. Сам врач Николай Моисеев отказался общаться с журналистами.

- Будь ласка один коментар. Чи ваш адвокат...- Ні, не бажаємо.

А вот в больнице говорят, что во время подобных операций иногда возникают осложнения, правда, очень редко, это примерно 7 случаев в год на всю страну.

Сергей Григоров, заведующий ЛОР-отделением Харьковской областной больницы

Грамотний чоловік, і я вам так скажу, що помилки трапляються у кожного, таке буває, і це трагедія кожний раз для лікаря. Миколай Вікторович – це один з кращих лікарів, які працюють в обласній клінічній лікарні.

В больнице не планируют отстранять врача от должности, потому что не видят для этого оснований. А таким основанием может стать только решение суда.