New York Times напечатала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times в воскресенье, 24 мая, в своем свежем выпуске посвятила первую полосу жертвам коронавируса, опубликовав пофамильный список тысячи погибших в США. Список жертв также опубликован на сайте газеты.

Печатная версия издания вышла под заголовком: "Число жертв приближается к 100 тысячам, бесчисленные потери".

"Это не просто имена в списке, они были одними из нас", - говорится в подзаголовке публикации.

На первой полосе опубликовали имена тысячи жертва коронавируса с короткими некрологами о них (возраст, место жительства, род занятий). Список продолжается на 22-й странице.

"Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тыс. смертей из-за вируса, New York Times изучила некрологи и сообщения о смерти людей. Эта тысяча человек - только 1% из списка умерших", - говорится в публикации.

Опубликованный на первой полосе список продолжается в газете на 22 странице.

Чтобы подчеркнуть масштаб трагедии, 22 мая по распоряжению Дональда Трампа в течение трех дней приспущены флаги на всех федеральных зданиях и национальных монументах в память об умерших.

По официальным данным, от коронавируса в США умерли около 96 тысяч человек. Количество зараженных превысило 1,6 миллиона.