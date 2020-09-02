Незаконная политагитация или подарки от мэра? Блок Кернеса раздавал брендированную продукцию в школах и садиках

Показали, що дітям роздавали в школах так і на лінійках. Так бачите якісь блокнот, там фарби дітям. І це все на перше вересня подарунок від міського голови.

Такие подарки с привкусом политической агитации накануне получили харьковские дети прямо в стенах школ. Экосумки, браслеты, буклеты и кучу другой брендированной продукции от партии мэра раздавали также и в садах. Куда в это время смотрел Департамент образования, говорит координатор движения "Честно" Александра Щукина, вообще не понятно, ведь это явное нарушение закона.

Александра Щукина, координатор движения "Честно":

Департамент освіти взагалі не має права такого робити тому, що це незаконно. Взагалі використовувати дітей для того, щоб агітувати - це взагалі аморально, розумієте, тому що це не передбачено жодним законом таку агітацію. Взагалі діти не голосують - це така спроба вплинути на їх батьків, щоб діти прийшли та показали от такі от роздатки і щоб батьки зробили якісь позитивні висновки в бік того кандидата.

Политическая реклама и агитация в учебных заведениях запрещена всегда, - рассказал избирательный омбудсмен «Гражданской сети «ОПОРА» в Харьковской области Юрий Чумак. Если бы начался избирательный процесс и были зарегистрированы кандидаты, то это выглядело бы еще как подкуп избирателей, ведь брендированная продукция на фото явно стоит больше гривны. А вот с момента регистрации за предоставление от кандидатов и партий «подарков», что стоят от 1 до 63 гривен может быть административная ответственность, дороже 63 - криминальная. Правда, это не касается продуктов питания, спиртных напитков и табачных изделий - за их раздачу с агитационной целью уголовная ответственность будет наступать независимо от цены «презентов». Правда, народные депутаты сейчас рассматривают вопрос о возможности повышения предела стоимости брендированной агитационной продукции, чтобы кандидаты могли раздавать, например, флажки с ручками и линейками.

Николай Зинченко, координатор ОО "Гражданская сеть "ОПОРА" в Харьк. обл.:

Це, по суті, також може бути стаття 31 закону України про освіту, тому що це також роздача матеріалів політичної реклами, тим більше, цей Закон прямо забороняє, скажімо так, використовувати працівників закладу освіти для поширення політичної реклами.

И хотя официально кампания стартует только 5 сентября, а с 15 регистрация кандидантов в мэры, принцип равенства уже нарушен - ведь Кернес начал пиарить себя несколько месяцев назад. Город сначала заполонили билборды с мэмним образом мэра, потом политическая реклама блока Кернеса начала появляться на входах аптек, торговых точек и на тех же школах и садиках, что также является нарушением закона об образовании. Зинченко говорит, наблюдатели «Опоры» несколько недель назад зафиксировали такие нарушения в более чем двух десятках школ. Представители "Опоры" обратились к городскому Департаменту образования с обращением о недопустимости размещения подобных материалов в учебных заведениях.

Николай Зинченко, координатор ОО "Гражданская сеть "ОПОРА" в Харьк. обл.:

На даний момент відповідь від Департаменту освіти до нас ще не прийшла. Проте, наші спостерігачі на минулому тижні перевірили ці заклади з приводу яких ми зверталися - з них листівки вже зникли, їх вже немає.

Из-за того, что в школах детям раздавали подарки от Блока Кернеса, «Опора» уже обратилась в Министерство образования. Чтобы прекратить политагитацию в школах, в Департамент образования могут с жалобами обращаться как родители, так и учителя, которых, вероятно, заставляют вручать такие подарки от мэра детям. В социальных сетях тем временем со вчерашнего возмущение горожан такой выходкой нынешнего мэра не утихает:

Нас теж ощасливили, буду писати заяви і скарги.

Соромно за місто, у якому дітей виховують раби, які все це їм роздали.

А щодо закону заборони використання дітей у рекламі? Це вчитель висвітлював?

Це недопустимо, брудно. Так принижувати дітей аморально. У них не було вибору.

В течение дня директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко на звонки журналистов АТН не отвечала. Зато позже в сети все же появилась реакция Департамента - никакой политической агитации в харьковских учебных заведениях,там заверили нет, а все эти сувениры - просто приветствие от мэра детям.