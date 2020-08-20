Незаконно вмешался в Информационный портал полиции: харьковского патрульного подозревают в подделке электронного протокола

Бывшего инспектора отдела административной практики УПП в Харьковской области подозревают в несанкционированном вмешательстве в Информационный портал Нацполиции и содействии избежанию запрета на управление транспортным средством нарушителю.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Экс-правоохранителю сообщено о подозрении по факту несанкционированного изменения информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях по ч. 3 ст. 362 УК Украины.

Правоохранители установили, что в декабре 2018 сотрудник полиции, имея незаконный доступ к «Информационного портала Национальной полиции Украины», по предварительному сговору с другим должностным лицом в полиции незаконно изменил информацию, которая обрабатывается в программном комплексе «Информационный портал Национальной полиции Украины».

Находясь в служебном помещении УПП в Харьковской области, используя личный пароль и логин входа в программный комплекс портала полиции, полицейский осуществил вход и внес изменения в электронный протокол относительно виновности нарушителя в управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП) - данные о принятом решении по указанному административному правонарушению по признанию виноватым были изменены на закрытие административного производства на основании п. 7 ч. 1 ст. 247 КУоАП (окончание на момент рассмотрения дела об административном правонарушении сроков, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса).

Таким образом полицейский осуществил содействие водителю-нарушителю в избежании ему запрета на управление транспортным средством.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Экс-полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее о подозрении в совершении аналогичного преступления сообщили старшему инспектору отдела сопровождения интегрированной информационно-поисковой системы Управления информационно-аналитической поддержки ГУНП в Харьковской области.