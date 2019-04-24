Незаменимые пушистые помощники: в мире отмечают день собак-поводырей

Это лабладорша по имени Рада. Ей два года и она тренируется стать собакой - поводырем. Способности к будущей профессии Рада показывает с детства, дома она подаёт различные предметы, а на улице пристально следит за препятствиями и акцентирует внимание на пешеходных переходах.

Петр Полященко, кинолог Центра обращения с животными

Эта собака подает на кухне мясо и не съедает его. То есть это их предыстория. дальше они решили себя попробовать в канистерапии и мы плавно перешли на собак поводырей. по этому та собака прошла то тестирование, которое нам нужно. По этому мы можем говорить, что её характера хватает чтобы быть отличным помощником для владельца , чтобы она максимально хотела помогать, это ей не вредит в плане стресса.

Тренируют Раду в рамках проекта канистерапии. По словам кинолога Петра Полященко, собака-поводырь становится не только другом, но и верным помощником. Такой пес может помочь беспрепятственно дойти из пункта А в пункт Б, переведет хозяина через дорогу с интенсивным движением и многое другое.

Петр Полященко, кинолог Центра обращения с животными

Собака может сработать в той ситуации, когда ты покупал хлеб, у тебя выпал кошелёк, это осенняя погода и как бы в грязи искать этот кошелёк не всегда хорошо. Потому собака может этот кошелёк подать. Всем известен этот пример, когда собака поводырь подаёт трость, это одно из моментов, собака поводырь моет и ключи подать.

Впрочем, по словам специалистов, человек, который выбирает себе такого пушистого компаньона, должен знать, как передвигаться с помощью трости. Сегодня же в мире отмечается международный день собак-поводырей, цель которого привлечь внимание к титаническому труду этих четвероногих помощников.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Цель этого праздника привлечь внимание к особенным собакам, которые выполняют очень важную роль в обществе. Ведь собака-поводырь - это не просто верный друг. Но и надежный помощник, который может запомнить десятки маршрутов и безопасно провести по нём своего хозяина. Такие компаньоны дают возможность незрячим людям быть более мобильными, независимыми и социально интегрированными.

Собаку-поводыря к своей будущей тяжелой профессии обычно готовят с рождения. К хозяину после тщательного отбора и обучения собака-поводырь попадает примерно в двухлетнем возрасте, а служить ему верой и правдой она будет лет до 8.