Нежеланное соседство. Жители дома на Салтовке жалуются на строительство под их окнами

Конструкция для рекламной вывески, которая закрывает пол-балкона и поврежденные элементы утепления здания. Это последствия строительных работ, которые ведутся в доме по улице Героев Труда, 21 уже около месяца, рассказывает харьковчанин Вадим Грабар. Мужчина живет на втором этаже, поэтому, жалуется что от нежеланного соседства на данный момент он и его семья пострадали больше всего. Хотел узнать, кто начал строительство под его окнами и просил у рабочих предоставить проект, однако конкретного ответа не получил.

Вадим Грабар, житель дома по ул. Героев Труда:

Был утеплен мною балкон, велись огневые работы, могло возгорание произойти в любой момент. Не знаю, несут ли эти люди ответственность за это или не несут. Это все очень серьезные вещи. которые требуют согласования, я требую показать проект, этот проект никто не показывает.

Связаться с владельцем помещения в течение нескольких недель пытались и другие жители дома, но безрезультатно. Люди возмущены, какие именно строительные работы проводятся в жилом доме узнать не могут, а поэтому, переживают, что такео соседство может стать для них даже опасным. Обратились к коммунальщикам - те ответили, что разрешений на строительство не предоставляли и отправили к городским чиновникам, которые занимаются вопросами строительства и архитектуры.

Николай, житель дома по ул. Героев Труда:

Я категорически против., когда жилой фонд превращается в нежилой и какие-то офисные сооружения. Требовали: я лично ходил в "Жилкомсервис" спросил -"вам предоставили какие-то документы? - нет, не предоставили."

Тамила, жительница дома по ул. Героев Труда:

Во-первых, это не был осогласовано с нами. То есть, придя вечером домой, увидев на своем балконе козырек, я как бы возмутилась, почему, потому что это не годится. Шум, посторонние люди в подъезде, возле подъезда, когда ломали стены, рушили стены, то все здесь дрожало. Мы не знаем, что здесь происходит, мы не знаем, для каких целей это будет использоваться.

В мэрии, в свою очередь, отвечают, что заявку от жителей многоэтажки приняли, рассмотрят её в ближайшее время и проверят информацию по поводу законности строительства. Тем временем, жители дома говорят, если не дождутся реакции от собственников помещения или городских чиновников, будут подавать иск в суд.