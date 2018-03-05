Нежные и меткие. Как харьковские женщины-правоохранители соревновались в стрельбе в канун 8 марта

Они стреляют не глазами, а из пистолета Макарова. В десятку - хрупкие женщины.

Каждый год накануне восьмого марта женщины-правоохранители доказывают свое мастерство в соревнованиях в стрельбе из боевого оружия. Они несут нелегкую службу наравне с мужчинами и часто становятся даже более меткими, рассказывает Анна Третьякова.

Анна Третьякова, старший лейтенант полиции

Сегодня, 5-го марта, на учебно ренинговом центре главного управления национальной полиции харьковской области проходили стрельбы, посвященные международному женскому дню. Данные стрельбы, соревнования проходили среди женщин- полицейских и так же стрельбы доказывают то, что женщины тоже опытные стрелки, и навыки, достаточно высокие- не хуже мужчин.

В соревнованиях принимали участие 35 женщин-правоохранителей. Первое место заняла Зоя Горобец, набрав 78 баллов из 100, немного расстроена, говорит, надеялась на лучший результат в поражении мишени.

Зоя Горобец, инспектор отдела организационного обеспечения управления "КОРД" в Харьковской области

Ну, скажем так, хобби не хобби. Это рабочий момент в каждом подразделении, то есть девочки, которые выступают, и это как бы соревнования, и они проводятся каждый год, и с 2002 года я принимаю участие, как пришла работать ещё тогда в милицию. Принимаю участие, интересно, захватывающе, ну и спортивный интерес.

Второе место заняла Ольга Головина, она частый участник подобных соревнований и даже сегодня не смогла пропустить их, хотя недавно родила малыша, признается женщина.

Ольга Головина, старший сержант полиции

Я только недавно вышла из декрета, детки мои дома, а я как есть - в стрельбу в соревнования. То есть, я, наверное, этим живу, мне это нравится, я получаю от этого удовольствие.

Сегодня ученик превзошел учителя: Ольга Головина тренировала победительницу соревнований Зою Горобец. Женщина признается, что гордится своей ученицей.

Ольга Головина, старший сержант полиции

Нет, это не тяжело. Это значит, что в жизни я могу тоже научить. Это очень. Меня научили, и как мне кажется тренеру или вообще как мне кажется человеку который может помочь - это очень важно что я могу то что , те знания которые дали мне, могу дать другим людям, то есть тем же самым сотрудникам полиции.

Во время награждения всем участникам соревнований вручили почетные грамоты, медали, памятные подарки и цветы.