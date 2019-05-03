«Ни к селу, ни к городу», - архитекторы критикуют реконструкцию фонтана «Каскад»

03 мая 2019 г. 18:46
Автор: Алина Тюхай
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Скандал вокруг «золотого» "Каскада", которым он оказался для городских властей, не утихает по сей день. Так как обслуживать любимые всеми горожанами ступени, по которым стекает вода, по мнению горсовета - дорогое удовольствие. Поэтому около месяца назад горожанам сообщили, что проект капитального ремонта изменено и теперь вместо фонтана «Каскад» будет обычная мраморная лестница за почти 60 миллионов гривен. При этом в мэрии отмечают, это не только экономия, но и вынужденное инженерное решение, ведь памятник разрушен временем и недостатками конструкции.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Каскад останні 20 років тримався на чесному слові. Через весь сад простягнеться нове, каскадне озеро, з фонтанами, рециркуляцією, найпотужнішим п'ятиступінчастим очищенням! Там, як раніше, але вже без ризику для життя, можна буде спуститися до води і провести час. Ніхто не руйнував пам'ятник, почуйте. Це рішення в компетенції міської влади, і ми пішли на нього, тому що так вимагає час і здоровий глузд

Но представителей общины оскорбило не только такое решение, но и  то, что оно принято кулуарно. Поэтому депутаты на сессии и эксперты во время публичных дискуссий требуют участия общества, или хотя бы специалистов в принятии решения относительно будущего каскада. По мнению архитектора Владимира Лопатько, по закону власть должна была дать возможность гражданам и архитекторам принять участие в обсуждении проекта реставрации фонтана, как на начальной стадии, так и в последующих изменениях, которые вылились в практически уничтожение, по мнению доцента, «Каскада» как такового.

Владимир Лопатько, доцент кафедры реконструкции и реставрации архитектурных объектов ХНУСА

То, что приняли решение о сносе - это в архитектурном плане, ну просто ни к селу ни к городу. Что касается инженерных вещей, мы знаем, что есть там проблема, связанная с метрополитеном, но объект этот стоял и я не думаю, что при сегодняшних инженерных мероприятиях можно было бы всё оформить в виде какой-то обтянутой пленкой до самого-самого низа, ну, как бассейны делают. Там ведь четыре года назад была, сделала циркуляционная новая система, которая фильтровала воду по периметру.

По словам доцента кафедры реконструкции и реставрации архитектурных объектов Ольги Швыденко, вернуть первоначальный вид и функции фонтана "Каскад" – невозможно. Так как его, по мнению доцента, снесли практически полностью и сейчас восстанавливают уже в виде нового проекта. А для того чтобы фонтан выполнял старую функцию нужны немалые деньги, которые скорее всего в бюджете не заложены для данного капремонта, говорит Ольга Швыденко.

Ольга Швыденко, доцент кафедры реконструкции и реставрации архитектурных объектов ХНУСА

Каскад сделали настолько качественно и грандиозно, что он пережил там несколько волн вот этих вот изменений. Я практически уверенна, что сегодняшняя власть думала, что эта же волна, они малой кровью смогут отделаться. Исчерпался ресурс и малыми деньгами обойтись не удалось, а восстановить всё по новой. Я не знаю, это вопросы вот к бюджету, почему не хватило денег? Скорее всего, именно потому, что рассчитывали на определенную сумму денег, а для восстановления потребовалось больше. Ну, скорее всего так.

До этого в 2015 году фонтан "Каскад" удалось отремонтировать, оставив функционал без изменений за около 9 млн. гривен. Сейчас же за 60 млн., без каких-либо общественных обсуждений, от «Каскада», скорее всего, останется только место и узнаваемое название.

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