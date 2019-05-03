«Ни к селу, ни к городу», - архитекторы критикуют реконструкцию фонтана «Каскад»

Скандал вокруг «золотого» "Каскада", которым он оказался для городских властей, не утихает по сей день. Так как обслуживать любимые всеми горожанами ступени, по которым стекает вода, по мнению горсовета - дорогое удовольствие. Поэтому около месяца назад горожанам сообщили, что проект капитального ремонта изменено и теперь вместо фонтана «Каскад» будет обычная мраморная лестница за почти 60 миллионов гривен. При этом в мэрии отмечают, это не только экономия, но и вынужденное инженерное решение, ведь памятник разрушен временем и недостатками конструкции.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Каскад останні 20 років тримався на чесному слові. Через весь сад простягнеться нове, каскадне озеро, з фонтанами, рециркуляцією, найпотужнішим п'ятиступінчастим очищенням! Там, як раніше, але вже без ризику для життя, можна буде спуститися до води і провести час. Ніхто не руйнував пам'ятник, почуйте. Це рішення в компетенції міської влади, і ми пішли на нього, тому що так вимагає час і здоровий глузд

Но представителей общины оскорбило не только такое решение, но и то, что оно принято кулуарно. Поэтому депутаты на сессии и эксперты во время публичных дискуссий требуют участия общества, или хотя бы специалистов в принятии решения относительно будущего каскада. По мнению архитектора Владимира Лопатько, по закону власть должна была дать возможность гражданам и архитекторам принять участие в обсуждении проекта реставрации фонтана, как на начальной стадии, так и в последующих изменениях, которые вылились в практически уничтожение, по мнению доцента, «Каскада» как такового.

Владимир Лопатько, доцент кафедры реконструкции и реставрации архитектурных объектов ХНУСА

То, что приняли решение о сносе - это в архитектурном плане, ну просто ни к селу ни к городу. Что касается инженерных вещей, мы знаем, что есть там проблема, связанная с метрополитеном, но объект этот стоял и я не думаю, что при сегодняшних инженерных мероприятиях можно было бы всё оформить в виде какой-то обтянутой пленкой до самого-самого низа, ну, как бассейны делают. Там ведь четыре года назад была, сделала циркуляционная новая система, которая фильтровала воду по периметру.

По словам доцента кафедры реконструкции и реставрации архитектурных объектов Ольги Швыденко, вернуть первоначальный вид и функции фонтана "Каскад" – невозможно. Так как его, по мнению доцента, снесли практически полностью и сейчас восстанавливают уже в виде нового проекта. А для того чтобы фонтан выполнял старую функцию нужны немалые деньги, которые скорее всего в бюджете не заложены для данного капремонта, говорит Ольга Швыденко.

Ольга Швыденко, доцент кафедры реконструкции и реставрации архитектурных объектов ХНУСА

Каскад сделали настолько качественно и грандиозно, что он пережил там несколько волн вот этих вот изменений. Я практически уверенна, что сегодняшняя власть думала, что эта же волна, они малой кровью смогут отделаться. Исчерпался ресурс и малыми деньгами обойтись не удалось, а восстановить всё по новой. Я не знаю, это вопросы вот к бюджету, почему не хватило денег? Скорее всего, именно потому, что рассчитывали на определенную сумму денег, а для восстановления потребовалось больше. Ну, скорее всего так.

До этого в 2015 году фонтан "Каскад" удалось отремонтировать, оставив функционал без изменений за около 9 млн. гривен. Сейчас же за 60 млн., без каких-либо общественных обсуждений, от «Каскада», скорее всего, останется только место и узнаваемое название.