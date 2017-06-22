Ничьи батуты. Почему за безопасность уличных аттракционов никто не отвечает

Для жителей Павлова Поля появления Годзиллы на площадке около детского садика №51 стало настоящей проблемой. Аттракцион установили около главного входа, обойти его просто невозможно, говорят родители, поэтому каждый день олни сталкиваются с проблемой - разрешать детям сомнительное развлечение или успокаивать детскую истерику.

Гаяне, мама дошкольника

Это их маркетинговый ход, в результате дети сидят в садике, мечтают попасть на этот батут, и не оставляют родителям никакого выбора. Не говоря уже о том, что это нечеловечески дорого - 60 гривен 20 минут, даже в том же Парке Горького это стоит значительно дешевле.

Руслана

Мы не можем позволить себе выйти с ребенком, потому что ребенку не объяснишь, что мама находиться в декрете соответственно 50-60 гривен я не могу себе позволить найти, ребенок начинает биться в истерике, потому что это все-таки влияет на детскую психику. Кроме того, никто не предоставляет документы, а самое главное меня беспокоит техника безопасности, потому что никто за это не отвечает.

Анна

Очень часто дети травмируются на этих батутах, проследить никто не может, меня на этот батут никто не пустит, а хозяин никакйо ответственности не несет. Все под ответственность родителей, это никуда не годиться, причем после дождя его сдувают, тут ходят еще кошки и собаки, это негигиенично и ужасно.

Опасения родителей небеспочвены. Ежегодно в Харькове регистрируют случаи травмирования на надувных аттракционах. Чаще всего это выбитые зубы и поломанные руки, а вот самый резонансный случай произошел летом 2012 года. 10 - летний Дима Горбатко упал с высоты нескольких метров, получил тяжелую черепно-мозговую травму и три дня был в коме - родные не знали, выживет ли мальчик. Восстанавливался он больше года, родители потратили десятки тысяч гривен на лечение, а суд признал владельца аттракциона невиновным по статье "Неосторожное причинение телесных повреждений средней тяжести". Единственное, что смогли сделать родители и прокуратура - подать апелляцию, она еще не рассмотрена. А все потому, говорят как в прокуратуре, так и в службе Гоструда, что у них нет полномочий проводить незапланированные проверки работы подобных аттракционов. Если же проводить проверку по жалобе, по пока она согласовывается надувная горка обычно сдувается и теряется. Что касается разрешений, то их служба Гоструда также не должна давать. Дело в том, поясняют проверяющие, что горки, батуты и тиры не относятся к аттракционам повышенной опасности, поэтому действие "Правил строения и безопасной эксплуатации аттракционной техники" на них не распространяется. А значит, и разрешения специальных инспекций не нужно. Максимум - зарегистрированный ФОП и согласование с местной администрацией. Правда и эти документы новостям АТН операторы аттракциона сначала отказываются демонстрировать.

Можно посмотреть документы, разрешения на батут, почему он тут стоит? - Сейчас посмотрите! - Куда ж вы убегаете?!

Лишь после каких-то звонков около Годзиллы появляется еще один мужчина, который показывает письмо за подписью заместителя главы Шевченковской райадминистрации, с которым якобы согласована установка горки. Правда, кто именно определяет точное место, а также с кем согласуется оплата за аттракцион в документах не указано. При этом и в райадминистрации, и в Департаменте потребительского рынка, и в Департаменте терконтроля, который определяет законность размещения МАФов, в один голос утверждают - они к появлению батутов в городе отношения не имеют, и приносят ли они какую-либо прибыль в бюджет неизвестно. Что выглядит как минимум странно, так как по оценкам предпринимателей, надувная горка, купленная за 50 тысяч гривен, окупается за один сезон. Только после нескольких недель попыток получить комментарий от чиновников глава Шевченковской райадминистрации, именно на территории этого района размещена пресловутая Годзилла, Владимир Котковский сдается, и признает - есть данные, что горки размещены незаконно.

Владимир Котковский, глава Шевченковской РГА

Мы отправили все письма по всем незаконным объектам в наш райотдел. Райотдел проводит проверку и будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

До реакции правоохранителей, родителям же приходиться на свой страх и риск решать, стоит ли отпускать детей на горки, где за их здоровье никто не отвечает.