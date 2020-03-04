Никаких поцелуев и объятий: Италия вводит новые правила

04 марта 2020 г. 15:29
Источник: РБК-Украина
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Правительство Италии, в связи с распространением коронавируса в стране, готовит новые меры для предотвращения распространения инфекции, среди которых - дистанция не меньше метра между людьми в общественных местах, приветствие на расстоянии без рукопожатия и объятий с поцелуями.

Также среди новых правил - отмена всех конгрессов и конференций, главным образом на медицинские темы. Объявлено о переносе с апреля на июнь винной выставки-ярмарки "Винитали" в Вероне и отмены мартовского полумарафона Рим - Осетия.

Правительство также может расширить территорию "красной зоны", в которую пока входят 10 городов северной области Ломбардия и один город соседней Венето, где возникли локальные вспышки коронавируса.

Отметим, по состоянию на вечер 3 марта, коронавирусом в Италии заразились 2263 человека, 239 ожидают лабораторного подтверждения наличия инфекции. Еще 160 граждан выздоровели. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Ломбардии – 1326. Количество смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии - 72 человека.

 

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