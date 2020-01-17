Никотиновые подушечки: как ими пользоваться®

В данной статье вы узнаете все про современные способы употребления никотина.

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Никотиновые подушечки VELO содержат никотин и вызывают зависимость. Эта продукция предназначена для совершеннолетних потребителей табака или никотина.

Современные способы употребления никотина поражают своим разнообразием: помимо обычных сигарет и табака за последние годы появилось много разновидностей электронных сигарет, подов, приборов для употребления солевого никотина, приборов для нагревания табака. Но все эти альтернативы объединяет то, что на них наложены запреты так же, как и на обычные табачные изделия.

К счастью, технологии не стоят на месте и каждый день люди работают над тем чтобы улучшить старое и адаптировать под новые реалии времени.

Что такое никотиновые подушечки? Это совершенно новый продукт, который позволяет не ограничивать себя в потреблении никотина – в любом месте, в любое время. Бренд VELO, пришедший на украинский рынок из Швеции, решает проблемы связанные с неудобством в потреблении никотина легко и просто.

В состав никотиновых подушечек вместо обычного табака входят микрокристаллы целлюлозы, что помогает избавиться от специфического свойства окрашивания зубов, что характерно для табака. Также, никотиновые подушечки VELO содержат в себе никотин, подсластители и ароматизаторы,

Главное преимущество в употреблении подушечек VELO перед остальными способами потребления никотина – отсутствие ограничений в выборе места для потребления никотина.

Еще из преимуществ: не нужно думать о том, как бы выйти покурить, выкраивать пару минут во время важного события, удаляться от компании своих некурящих друзей или идти на риск, нарушая правила в долгих путешествиях на автобусе, в поезде и в самолете.

Никотиновые подушечки VELO созданы для нового поколения, которое всегда находится в движении. Главные ценности бренда – это скорость, свобода и активный образ жизни. Теперь не нужно откладывать то или иное занятие, чтобы утолить потребность в никотине. Стремление к удобству в любой ситуации – вот что действительно важно.

Будь то поход в кино, важная встреча, работа в офисе, мероприятие, самолет, поезд– никотиновые подушечки VELO не помешают ни одному важному событию в твоей жизни.

Никотиновые подушечки VELO очень просты в использовании: достаточно просто положить подушечку между верхней губой и деснами, оставить ее там до 30 минут и положить в специальное отделение для использованных подушечек под крышкой.

Заказать никотиновые подушечки VELO можно на официальном сайте бренда в Украине или приобрести в розничных точках продажи в Киеве и Харькове.