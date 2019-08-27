Нити Аптос: достойная альтернатива скальпелю!®

Время неумолимо властвует над нами. Касается это и кожных покровов которые постепенно теряют былую упругость. Появляются непрошеные гости – морщины, что часто заставляет задуматься о пластической операции. Но идея лечь под скальпель многим не по душе. Поэтому достойной альтернативой хирургии последние годы становится технология Аптос, связанная с применением нитей.

Методике уже более 20 лет, а ее авторы – отец и сын Суламанидзе, известные в мире пластической хирургии, – постоянно совершенствуют технологию использования. К одной из самых свежих разработок относят вариант «Аптос Экселленс Визаж для областей», более всего подвергаемым изменениям – контуры лица, область вокруг глаз и зона носогубных складок. О том, где можно провести желаемую процедуру в Одессе можно узнать, пройдя по ссылке https://topcosmetics.ua/odessa_aptos/.

Подтяжка лица нитями Аптос: в чем ее достоинства

Нити Аптос в Украине применимы во многих салонах красоты и клиниках. Это объяснимо привлекательностью такой технологии, включающей:

специфику материала. Капролакт с L-молочной кислотой дает жизнь рассасывающимся нитям. Последние размещаются в участок обработки для годового хранения, чтобы далее естественным способом рассосаться без видимых следов. К слову, результат будет радовать вплоть до двух лет, когда естественной поддержкой станет соединительная ткань в синтезе. В структуры тканей постепенно поступает и молочная кислота, что влияет на долгий эффект восстановления.

особый профиль. Насечки на нитях помогут организму вырабатывать свой коллаген и эластин.

неплохую фиксацию тканей;

минимум интерференции. Нити вводят в желаемый уголок с канюлями. А длина нитей будет весьма немалой, нужно лишь осуществить небольшой прокол, что не будет особо и заметен;

надежность и безопасность процедуры, что официально зарегистрирована и одобрена Минздравом Украины.

Метод широко распространен в сфере косметологии и борется с такими проблемами, как ревитализация, подтяжка лица, армирование мягких тканей на теле и лице. Для жителей Харькова будет интересна информация по ссылке https://topcosmetics.ua/harkov_aptos/.

Момент истины после процедуры

Подтяжка нитями быстро визуально улучшит кожу; эффект наступит уже через пару недель после процедуры. Здесь обязателен контрольный визит к косметологу. Результат при грамотном выполнении должен усилиться и укрепиться примерно через два месяца после обращения к подтяжке. Овал лица становится по-девичьи четким, глубокие морщины разглаживаются, рельеф кожи выравнивается, а обвисшие складки в районе щек, шеи и подбородка – исчезают.

Спустя два месяца Аптос «обрастает» коллагеном. Соединительная ткань способствует формированию естественного каркаса. Для скорейшего восстановления следует контролировать мимику, поскольку даже обычная улыбка способна причинить неприятные ощущения и сказаться на качестве регенерации.

Желаемый результат связан с рядом требований:

квалификацией и опытом эксперта, давно работающим с данными нитями;

отсутствием противопоказаний и должным состоянием здоровья клиента;

правильным выбором типа и вида нитей Аптос и уголков их введения;

соблюдением стерильности во время процедуры.

Нити Аптос применяются на практике уже более 20 лет. Они распространены уже почти в 50 странах. Шовная продукция почитаема за разнообразие, применение индивидуального подхода к пациентам.

Армирование с помощью нитей опробовано; его с успехом используют ведущие пластические хирурги, а развитие технологии не стоит на месте.