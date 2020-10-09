Нобелевская премия мира 2020 года присуждена Всемирной продовольственной программе ООН

В Швеции и Норвегии продолжается Нобелевская неделя, в рамках которой называют обладателей престижной награды этого года. Так, сегодня в Осло назвали обладателей Нобелевской премии мира.

В этом году ее получит Всемирная продовольственная программа с формулировкой "за ее усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в районах, затронутых военными конфликтами, и за то, что она действует как движущая сила в усилиях по предотвращению использования голода как оружия войны и конфликта".

"Всемирная продовольственная программа - крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая борется с голодом и содействует продовольственной безопасности. В 2019 году она оказала помощь 100 миллионам человек в 88 странах, которые страдали от отсутствия продовольствия и голода... В 2019 году 135 миллионов человек страдали от острого голода - это самый высокий показатель за последние годы. Большая часть этого роста была обусловлена войной и вооруженными конфликтами", - говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Отмечается, что пандемия коронавируса также привела к росту количества людей, страдающих от голода. В таких странах как Йемен, Демократическая республика Конго, Нигерия, Южный Судан, Буркина-Фасо пандемия и вооруженные конфликты привели к росту количества людей, находящихся на грани выживания.

"Перед лицом пандемии Всемирная продовольственная программа продемонстрировала поражающие способности по активизации своих усилий", - отметили в Нобелевском комитете.

В самой организации заявили о том, что "пока у нас нет медицинской вакцины, еда является лучшей вакциной против хаоса".

Награда ежегодно вручается Нобелевским комитетом физическим лицам или организациям, которые, по его мнению, внесли выдающийся вклад в укрепление мира. Награда вручается с 1901 года.

Напомним, церемония вручения Нобелевской премии, которая традиционно проходит в декабре, в этом году меняет свой формат из-за пандемии нового коронавируса. Церемония вручения премии в Стокгольмском концертном зале отменена, вместо нее пройдет телевизионная церемония с включением из разных стран.

В Осло, где традиционно проходит церемония вручения Нобелевской премии мира, событие пройдет в более скромном масштабе. Церемонию проведут не в ратуше, а в Университете Осло, где она не проходила с 1990 года. Торжественный банкет также отменили.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али с формулировкой "за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей".