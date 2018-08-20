Ночное ЧП в центре Харькова: в горсовете рассказали о начале стрельбы

Сотрудник КП "Муниципальная охрана", раненый неизвестным, устроившим стрельбу возле Харьковского горсовета в ночь на понедельник, в очень тяжелом состоянии.

Нападавший злоумышленник ранил его дважды.

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Ему показалось, что на улице кто-то бросает петарды, и он вышел из здания. Нападавший выстрелил в него и попал два раза. Сейчас охранник находится в очень тяжелом состоянии", – сказал Юрий Сидоренко корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

По его словам, никаких документов у нападавшего при себе не было. Информации о том, чего хотел злоумышленник, тоже нет.

Как сообщалось, в ночь на понедельник неизвестный мужчина устроил стрельбу возле Харьковского горсовета и ранил охранника, а затем и одного из полицейских, приехавших по вызову. Полицейский скончался, несмотря на усилия медиков.

По данному факту открыто уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.