Ночной автопожар. Как Toyota Prado превратилась в факел.

Как Toyota Prado превращается в факел, засняли свидетели происшествия. Все произошло накануне вечером. Железного коня хозяин оставил под окнами этой многоэтажки. Местные говорят, поджогов здесь никогда не было. Однако, по одной из предварительных версий, именно он стал причиной возгорания

Игорь Лупан, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.:

Предварительно причины там рассматривались - это имеется в виду и технические, связанные с электропроводкой. А также рассматривается причина предыдущая - это занос открытого источника огня неизвестным человеком

По данным спасателей все произошло в половине двенадцатого. На момент их прибытия внедорожник был полностью охвачен огнем, который потушили с помощью пены. В результате происшествия никто не пострадал

Игорь Лупан, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.:

С начала года у нас более 80 пожаров связанных с автомобилями. Предполагается, которые были вот так вот припаркованные возле жилых домов. Это не только легковые, а также внедорожники, но и другие. А что касается легковых и внедорожников - это более 40-ка автомобильных пожаров произошло

Зато правоохранители обещают, что в ближайшее время таких событий должно стать меньше, благодаря тому, что уже сейчас в ночное время в патрулирование по городу вместе с полицейскими выходят еще и нацгвардейцы

