Ночной поджог автомобилей «Вольво и «Лада Калина»: полиция задержала подозреваемого

Вероятного злоумышленника, который устроил ночной поджог автомобиля "Лада Калина", огонь от которой перекинулся на соседнюю машину "Вольво", задержали правоохранители Киевского отдела полиции Харькова. Им оказался 37-летний харьковчанин. При осмотре полицейские обнаружили у него холодное оружие, балаклаву и газовый баллончик.

Елена Соболевская, старший инспектор ОК ГУНП Харьк.обл.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Київського відділу поліції було встановлено особу зловмисника. Ним виявився 37-річний чоловік. Речові докази вилучено

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по части второй статьи 194-й – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Если вину мужчины докажут - ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

А вот владельцев поврежденных огнем автомобилей пока больше волнует финансовый вопрос возмещения убытков. Елена, машина которой пострадала в меньшей степени, говорит, что кроме дополнительных неудобств с передвижением по городу, ремонт их "Вольво" обойдется в немалую сумму.

Елена, хозяйка машины

Ну, машина застрахована, как обычная - по обычной страховке, но, конечно же, она не покрывает такие случаи

Вместе с тем «Ладу Калину», которая и стала объектом нападения злоумышленника, огонь уничтожил полностью.

О мотивах этого преступления не сообщается.