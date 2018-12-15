Ночью в подземке прошли учения

Тренировочные учения прошли сегодня ночью, 15 декабря, на ст. метро. «Исторический музей».

Как сообщили в пресс-службе горсовета, по легенде, на станцию начали прибывать люди, которые услышали соответствующий сигнал оповещения. Задача персонала заключалась в обеспечении беспрепятственного приема всех, кто заходил на станцию. Для этого были открыты все двери, а турникеты и эскалаторы переключены на пропуск внутрь. Роль статистов выполняли курсанты НУГЗУ.

Когда они спустились на платформу, станцию перевели в особый режим работы: там установили питьевой фонтанчик и открылся медпункт для тех, кто нуждается в помощи.