Нокаут на зебре: водитель, который ударил девушку в Змиеве, рассказал свою версию событий

... Почувствовал себя князем, вышел с машины и реально очень сильно пи*данул девочку. Смотрите - раааз. Это просто пи*дец! Как? ...

Это - та самая «нокаутированная» девушка-пешеход. Пострадавшую зовут Леся, ей – 21 год. Девушка учится на преподавателя музыки в академии, поэтому ежедневно ездит в город. В тот злополучный день студентка так же ехала на занятия. Вот здесь, на этом месте, в самом центре Змиева жители обычно ловят «попутки».

Мы шли оттуда, я шла с подружкой, а он выезжал с этой парковки.

Ось зараз дівчина стоїть, отак приблизно, як ви? - Не, я стояла вот здесь. - На зебрі ви стояли? - Ну, вот здесь вот, да. Начал сигналить, кричать, что-то он там ... то ли «проститутки» обозвал, ну я ему махнула рукой, сказала «проезжай».

На этом видео видно, как Леся с подругой стоят возле пешеходного перехода. Мерседес - уже не новой модели - выезжает, девушек не пропускает. Водитель останавливается, выходит из машины и - нокаутирует Лесю одним ударом.

Леся Бесценная, пострадавшая

Я упала на левую сторону, но ударилась правой частью головы. У меня ссадины были на ноге, на руке, щека была разбита всередине, плюс - гематома на голове.

Сбив с ног Лесю ударом, водитель, не раздумывая, садится в машину и уезжает. Обидчика девушки сразу же узнали, потому что Змиев - городок небольшой. Оказалось, даже родители Леси хорошо знакомы с ним.

Людмила Бесценная, мать пострадавшей

Это не первый, когда человек обижает девушек, все ему всегда сходило с рук. Потому что никто не писал на него никаких заявлений, и всегда он «выходил чистым из воды».

Правоохранители возбудили дело по статье «легкие телесные повреждения», поэтому водитель может отделаться только штрафом, поэтому родители Леси решили настаивать на переквалификации на более строгую статью.

Дело, по словам прокурора Змиевского отдела Чугуевской местной прокуратуры Игоря Юрьева, уже передали в суд, и в прокуратуре не видят оснований менять обвинительный акт.

Игорь Юрьев, прокурор Змиевского отдела Чугуевской местной прокуратуры

Свою вину він повністю визнає, на данний час спрямований обвинувальний акт до Зміївського районного суду, який перебуває на розгляді, дії обвинуваченного кваліфікованні за частиною 2 статті 125 КК України, саме як умисне легке тілесне ушкодження, яке спричинило короткочасний розлад здоров'я.

Узнать, что так вывело из себя водителя «Мерседеса» удалось у него лично. Главный герой видео, что уже имеет безумное количество просмотров и комментариев в сети, 57-летний Сергей Сузый, который живет в селе под Змиевом, и имеет, говорят местные, несколько домов, а во дворе у него висит боксерская груша. Но там хозяина дома не было. Найти мужчину удалось уже в другом селе - курортных Коробовых Хуторах, по змиевским меркам Сузый - состоятельный бизнесмен.

Я стою здесь, начинаю выезжать спокойненько, смотрю - справа идут девушки.

Просматривая видео из всех возможных ракурсов в очередной раз, мужчина уверяет, что «все сделал правильно». Потому что девушка, мол, его обидела.

Она мне в окошечко, ты записываешь? Можно я матюкнусь? «Пошел ты на х*й!», мне 60 лет почти, сидит в машине ребенок 11 лет, мой малой. Я сам не понимаю, просто интуитивно дал ей пощечину ладошкой, не кулаком, нигде, ничего! Она стояла, нога за ногу, и поэтому она так упала. Садимся в машину, сын говорит: «Па, а чо эта тетя послала так далеко тебя»? - Син не спитав, а чо ти тьотю вдарив? - А тетю вдарив - тут вопрос другой, тетю никто не собирался бить.

Мужчина не раскаивается, и более того - написал встречное заявление на девушку-пешехода, мол, её поведение - даже хуже его.

Сергей Сузый

Я понимаю, что я немножко переборщил, но извиняться перед ней я не собираюсь и не буду! Я не считаю правильным... если люди что-то говорят или делают, они должны за свои поступки отвечать.

Отвечать за содеянное придется уже перед судом, первое слушание назначено на 10 октября.