Норвежец с наркотиками на пластиковых бочках пытался пересечь украинско-румынскую границу по реке

30 апреля 2018 г. 17:15
Источник: Интерфакс-Украина
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Пограничники Измаильского отряда задержали в воскресенье подданного Королевства Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу на Дунае, сообщает Госпогранслужба.

О появлении неизвестного на берегу реки Дунай информацию получил участковый инспектор пограничной службы.

Пограничный наряд застал иностранца с поличным, при этом тот пытался пересечь границу с помощью двух пластиковых бочек. Пограничникам он пояснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС.

В ходе проверки документов также выяснилось, что он превысил сроки пребывания на территории Украины.

Кроме того, у задержанного обнаружили 128 таблеток с наркосодержащим веществом, деньги в сумме более 14 тысяч гривен, 6 гаджетов и 6 единиц бижутерии.

За попытку незаконного пересечения госграницы и нарушение правил пребывания на территории Украины на норвежца составлены процессуальные документы.

Дальнейшую его судьбу решит суд.

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