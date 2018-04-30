Норвежец с наркотиками на пластиковых бочках пытался пересечь украинско-румынскую границу по реке

Пограничники Измаильского отряда задержали в воскресенье подданного Королевства Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу на Дунае, сообщает Госпогранслужба.

О появлении неизвестного на берегу реки Дунай информацию получил участковый инспектор пограничной службы.

Пограничный наряд застал иностранца с поличным, при этом тот пытался пересечь границу с помощью двух пластиковых бочек. Пограничникам он пояснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС.

В ходе проверки документов также выяснилось, что он превысил сроки пребывания на территории Украины.

Кроме того, у задержанного обнаружили 128 таблеток с наркосодержащим веществом, деньги в сумме более 14 тысяч гривен, 6 гаджетов и 6 единиц бижутерии.

За попытку незаконного пересечения госграницы и нарушение правил пребывания на территории Украины на норвежца составлены процессуальные документы.

Дальнейшую его судьбу решит суд.