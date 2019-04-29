Норвежские рыбаки обнаружили дрессированную белуху с ремнем для видеокамеры

В регионе Финнмарк на севере Норвегии местные рыбаки заметили белуху, обтянутую ремнем для видеокамеры GoPro и надписью "Снаряжение Санкт-Петербург" на пластиковой застежке.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на норвежский телеканал NRK.

Как рассказал один из рыбаков, 25 апреля, когда он рыбачил возле острова Ингё, к их лодке подплыла белуха. На животном был туго затянутый ремень, который удалось снять только на следующий день.

По словам рыбака, белуха была приручена и позволяла себя гладить. Рыбаки считают, что животное подплыло к людям, потому что нуждалось в помощи. После освобождения от ремня кит сделал несколько кругов вокруг лодки и уплыл.

По словам морского биолога, профессора Ойдина Рикардсена из Университета Тромсе, такая "маркировка" не используется учеными ни в Норвегии, ни в России. Он предположил, что белуха могла принадлежать российскому Северному флоту. По его словам, он разговаривал на эту тему с несколькими российскими учеными, и те подтвердили, что в России приручают и дрессируют китов, которые иногда "сбегают" с базы российского флота в Мурманске и следуют за лодками норвежских рыбаков, отметил норвежский ученый.

Сотрудник норвежского Института морских исследований Мартин Бю (Martin Biuw) в комментарии CNN подтвердил, что животное очевидно было дрессированное.

"Совершенно ясно, что кит ищет лодку и что он привык к лодкам. Кит поднимается с головой над водой, открывая рот, что говорит о том, что он рассчитывает получить рыбу в качестве награды", - заявил он.