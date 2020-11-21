Ноут для мамы: как выбрать и не прогадать®

Каждое поколение людей лучше разбирается в технике, которая популярна в период их молодости. Но это вовсе не означает, что людям постарше технологические новинки противопоказаны.

Черная пятница – лучший повод познакомить маму с цифровым миром, преподнеся ей в подарок ноутбук. Главное при выборе модели – ориентироваться не на свои предпочтения, а на ее. Мы подскажем, как это сделать.

Простой, но надежный?

Задавшись вопросом о поиске лучшего ноутбука для мамы, вы без сомнений столкнетесь с множеством узкоспециализированных терминов. И если для вас частота процессора, интерфейсы и наличие дискретной карты – критичные показатели, маму волновать будет разве что цвет корпуса, размер и вес устройства.

Разумеется, ставить именно это во главу угла не следует, но важно понимать: требования к ноутбуку у вас и вашей родительницы разные. Поэтому нужен компромисс. Но учитывая, что скоро черная пятница скидки на ноутбуки в которую достигают 70%, вы сможете приобрести максимально подходящую модель.

Обязательный минимум для любого хорошего ноутбука - большой экран с антибликовым покрытием и четкой передачей цвета, полноразмерная клавиатура без каких-либо урезанных кнопок (для людей в возрасте это важно) и качественная веб-камера.

Сюда же следует отнести и дополнительный аксессуар – мышь, которая значительно удобнее тачпада.

Присматривая, допустим, ноутбуки в магазине Eldorado, помните: для мамы важно, чтоб было красиво. В конце концов, она не для того купила обои, шторы и холодильник в конкретной цветовой гамме, чтоб вы пришли с черным моноблоком и разрушили ей всю гармонию! Ноутбук – мобильное устройство для вас. А у мамы он, скорее всего, будет стоять на одном месте, поэтому все время держите в памяти интерьер ее квартиры.

Переходя к техническим характеристикам, важно, чтобы простые функции гарантированно работали шустро и без ошибок. Залог быстродействия ноута - в физической и оперативной памяти. Комбинация из жесткого диска SSD объемом от 500 Гб до 1 Тб и двух планок ОЗУ по 4-8 Гб на каждой обеспечит достаточную производительность для работы браузера, общения в мессенджерах и просмотра кино (в том числе онлайн).

Преимущества ноутбука перед планшетом

Часто люди спрашивают: а не лучше ли купить родителям планшет? Он занимает меньше места, серфить в интернете и играть на нем удобнее, поскольку управляешься только пальцем по экрану.

В этот момент остановитесь и напомните себе, кому вы собираетесь покупать это устройство. Все указанные преимущества актуальны для вас, ваших детей, но не пожилых людей. Статичная машина с большими физическими кнопками и манипулятором в виде мыши для родителей проще, понятнее и надежнее, поскольку никогда не выпадет из рук.

Кроме этого, помните: даже для базовых функций ноутбуку нужны качественные комплектующие, поэтому не покупайте аппарат малоизвестного производителя. Лучше воспользуйтесь грядущей Черной пятницей, когда продукция даже таких именитых брендов как HP, Asus или Lenovo не требует невероятных денежных вложений.