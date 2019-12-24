Названа особенность смартфонов, которая будет модной в 2020 году

Согласно анализу анонсирумых новинок в области смартфонов, в 2020 году трендом станет большая камера на задней панели, которая может быть не очень практична в использовании устройства.

Индустрия мобильных технологий с каждым годом продолжает стремительное развитие, а вместе с ней регулярно меняются и дизайнерские парадигмы.

Если 10-15 лет назад рынок мобильных устройств изобиловал самыми разнообразными и невероятными моделями телефонов, то в последние годы производители пришли к более-менее общей концепции дизайна монолитного устройства с большим экраном, занимающим всю фронтальную поверхность, из-за чего пострадала оригинальность и узнаваемость брендов.

Тренд 2020 года – квадратные и прямоугольные модули основных камер, расположенные в верхнем углу задней панели смартфонов.

С каждым днём появляется всё больше утечек, указывающих на данное дизайнерское решение в устройствах будущего года. А это значит, что смартфоны станут ещё больше похожими друг на друга не только спереди, но и сзади.

Остается открытым вопрос, насколько удобно и практично данное решение, ведь большое стекло, закрывающее модуль, будет быстро царапаться, затираться и собирать отпечатки, а также увеличивает риск быть разбитым при падении.