"Новая Почта" отменила плату за хранение посылок до конца карантина

Компания "Новая Почта" с 18 марта 2020 года отменила плату за хранение клиентских отправлений до конца карантина (до 3 апреля), сообщается на сайте компании.

"Новая Почта" будет бесплатно хранить посылки клиентов до конца карантина. Мы понимаем, что в сложившейся ситуации наши клиенты могут не успеть забрать посылки вовремя", - отмечается в сообщении.

При этом "Новая Почта" продолжает работать и предоставлять услуги в полном объеме.

"Вся цепь нашей доставки работает - отделения, терминалы, курьеры, почтоматы. Перевозка груза происходит без ограничений. Кроме того, в обычном режиме работает международная доставка", - подчеркнули в компании.

По ее данным, все отделения "Новой Почты" оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. Постоянно осуществляется уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств.

"Мы контролируем расстояние очереди и не допускаем большого скопления людей. Наши сотрудники проходят первичный осмотр и не допускаются к работе в случае ухудшения самочувствия", - отмечают в компании.

Ранее стало известно, что "Новая Почта" переносит свои отделения из ТРЦ и продолжает работать в штатном режиме.