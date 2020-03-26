"Новая почта" запустила услугу бесконтактной доставки курьером

В "Новой почте" с 25 марта ввели новую услугу бесконтактной доставки курьером. Бесплатная доставка курьером от "Новой почты": как это будет работать?

В случае, если отправление оплачено: курьер оставляет посылку на коврике или в другом удобном для клиента месте; звонит клиенту в дверь и отходит на безопасное расстояние (не менее 1,5 м); ждет, пока клиент заберет свое отправление.

В случае, если отправление не оплачено: курьер предлагает клиенту оплатить товар через мобильное приложение, банковской картой или подготовить наличные без сдачи; далее действует по той же схеме.

После доставки каждого отправления курьеры обрабатывают руки и телефоны антисептиком, отмечают в "Новой почте".

Отмечается, что все отделения и курьеры "Новой почты" обеспечены дезинфекторами, защитными масками и перчатками.

Дезинфицируют даже шариковые ручки, которые используются в отделениях. Кроме того, в отделениях созданы безопасные стоп-линии.

Также пускают по одному человеку к каждому оператору, чтобы не создавать толпы.

Также перед началом работы сотрудники "Новой почты" проходят первичный осмотр и не допускаются к работе в случае повышения температуры или плохого самочувствия.

"Новая почта" призывает клиентов быть осторожными и пользоваться онлайн-услугами для оформления посылок и оплат, зонами самообслуживания в отделениях и почтоматами.