Новая жизнь старого электропоезда. 52 миллиона гривен из городского бюджета на реставрацию старого состава.

Обновленный электропоезд будет курсировать Холодногорской линией метрополитена. Поезд, выпущенный еще в 1970-х годах прошлого столетия, отреставрировали, установив новые детали, двигатели, и обновив внешний вид и интерьер, в общем, говорит гендиректор КП "Харьковского метрополитена" проще будет сказать, чего не сделали. Мужчина признается, работа над реставрацией длилась около девяти месяцев.

Вячеслав Стаматин, гендиректор КП "Харьковский метрополитен"

Поменяны синхронные двигатели на компрессорах, полностью обновлена облицовка, то что все видели, что ещё новый состав .00,45+ 00,59 Это всё безопасность пассажиров и мы работаем на безопасность. Этот состав в себя вмещает до полутора тысяч человек, до 1600 и вот представьте, может ли метрополитен рисковать их жизнью, я думаю нет.

По случаю пуска поезда в подземку спустились и мэр, и его охранники, и его заместители и чиновники. Мэр сообщил, что благодаря реконструкции метрополитен смог не абы как сэкономить. Так новенький электропоезд стоит 240-250 миллионов гривен, а вот реконструкция только - 52 миллиона.

Геннадий Кернес, мэр

Я проехал в составе после реконструкции, он ездит по Холодногорской линии, и сегодня, я проехал специально потому-что сегодня мы будем запускать второй состав по городской программе.

В дальнейшем уверяет Геннадий Кернес, работа по реставрации электропоездов будет продолжена, но опять, же все зависит от возможностей городского бюджета. Теперь срок эксплуатации отреставрированного электропоезда продлен как минимум на 25 лет.