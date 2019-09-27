Новинка в мире смартфонов: характеристики Apple iPhone 11®

В этом году среди всех продуктов Apple появилось несколько новинок. Среди них есть супермощный смартфон, наделенный многими современными функциями. Аппарат обладает целым рядом инновационных характеристик. Его цена зависит от комплектации. Обычные изделия продаются по более низкой, продукция же с пометкой Max отличается более высокой стоимостью. Самыми дешевыми являются модели, оснащенные 64 Гб памяти. Наиболее дорогие аппараты имеют целых 512 Гб под корпусом. Благодаря этому на них можно хранить огромное количество информации. На айфон 11 про макс стоимость также зависит от количества внутренней памяти.

Внешний вид

Первое, на чем стоит заострить внимание, это новые цвета телефонов. Сегодня можно приобрести следующие изделия:

зеленые,

фиолетовые,

черные,

желтые,

белые,

красные.

Рамки продукта созданы из укрепленного анодированного металла. В качестве него выступает алюминий. Сзади изделие имеет стеклянную панель, которая плавно вливается в корпус. Благодаря этому смартфон выглядит презентабельно и эстетично. Передняя панель также создана из закаленного стекла.

К новинкам внешнего вида можно отнести и совершенно новую камеру. Она имеет три объектива, расположенных треугольником, а также вспышку. Вся модификация размещена на квадратной панели, находящейся в левом углу аппарата.

Внутреннее наполнение

Новый Айфон получил самую мощную начинку из всех предшественников, выпущенных корпорацией Apple. Процессор работает на 20% стабильнее и быстрее, чем модель, вышедшая в прошлом году. Однако это не влияет на то, что смартфон будет разряжаться быстрее. Наоборот, новый процессор потребляет значительно меньше энергии.

Что касается камеры, ее внутренняя начинка впечатлит даже самых привередливых пользователей. Она способна моментально фокусироваться на объекте съемки даже при условии, что освещение будет плохим. Порадует и ночной режим. Пользователи смогут создавать фотографии отличного качества даже в темноте. При этом не придется задействовать вспышку.

В смартфон установлен новый и более мощный аккумулятор. Теперь стандартное изделие сможет работать на 4 часа больше, чем прежде. Модель iphone 11 pro max 64 гб имеет еще более качественный аккумулятор. Она способна функционировать на 5 часов дольше обычного. Теперь пользователи будут более независимы от зарядного устройства. Кстати, все новые модели поддерживают беспроводную подзарядку.