Новое эпидемическое зонирование: Харьков остается в «оранжевой» зоне

С 31 августа на Харьковщине будет действовать новое эпидемическое зонирование, при котором Харьков остается «оранжевым».

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Новое эпидемическое зонирование будет действовать с 00 ч. 00 мин. 31 августа в течение 14 дней.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось накануне, 27 августа.

Как указывается, во исполнение пункта 3 Постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», на основании оценки эпидемических показателей и с учетом обсуждения Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересмотрела уровни эпидемической опасности распространения COVID-19.

Так, в «оранжевую зону» попали, в частности, город Харьков и Богодуховский район области.

К «желтой» зоне отнесли города Люботин, Первомайский и Чугуев, а также Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области.