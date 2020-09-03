Новое эпидемическое зонирование: один район Харьковщины попал в "красную" зону, Харьков остается в "оранжевой"

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В ходе заседания было решено, что с понедельника, 7 сентября, 00 часов 00 минут начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
Об этом в Фейсбук сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
Данный эпидемический уровень в регионе устанавливается на 14 дней.
Так, на Харьковщине в «красную» зону попал Великобурлукский район.
В «оранжевой» зоне на данный период будут: Харьков, Люботин, Первомайский, а также Харьковский район Харьковской области.
К «желтой» зоне отнесены: Купянск и Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Краснокутский и Шевченковский районы Харьковской области.