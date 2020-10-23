Новое эпидемзонирование в Украине: еще один район Харьковщины попал в "красную" зону карантина

На Харьковщине в «красную» зону по карантину из-за заболеваемости COVID попал еще один район – Зоолочевский.

Об этом в Фейсбук сообщил министр КМУ Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 00 часов 00 минут 26 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование», - написал он, отметив, что город Киев остается в «оранжевой» зоне.

На Харьковщине в «красной» зоне остаются города Харьков и Люботин, а также Богодуховский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области.

Теперь к ним добавился Золочевский район области.

К «оранжевой» зоне по карантину на Харьковщине отнесены города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

Напомним, такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.