Новое эпидзонирование: какие города Украины и районы вместе с Харьковом попали в "красную" зону карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, согласно которому восемь областных центров отнесены к "красной" зоне эпидемической опасности: это Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 19 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой" зоне", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook в четверг.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Как сообщалось ранее, сегодня в «красную» зону на Харьковщине попали город Харьков и Люботин, а также Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

Также в "красную" зону решением Госкомиссии, кроме указанных восьми городов и административных центров областей, будут отнесены:

города Владимир-Волынский и Нововолынск и Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

город Коростень, а также Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

города Дубно, Вараш и Острог, а также Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

Сумской район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;

города Нетишин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;

город Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

город Нежин Черниговской области.