Новое эпидзонирование в Украине: какие города и районы Харьковщины попали в "красную" зону карантина вместе с Харьковом

06 ноября 2020 г. 14:00
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Сегодня, 6 ноября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято решение о новом эпидемическом зонировании в Украине с понедельника, 9 ноября.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

По его информации, с этого дня на Харьковщине в «красной» зоне карантина будут находиться  такие города как Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области.

Все остальные населенные пункты нашего региона попали в «оранжевую» зону.

Новое зонирование начнет действовать с полуночи 9 ноября.

 

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