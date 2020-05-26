Новое ослабление карантина в Украине: какие ограничения отменят с 1 июня

С 1 июня при условии благоприятной эпидемиологической ситуации Украина перейдет к следующему, третьему, этапу ослабления карантина.

Так, в случае благоприятной эпидемиологической ситуации с 1 июня Министерство здравоохранения позволит в Украине, в частности, следующее:

работу бассейнов и спортзалов;

посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;

запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

Что касается бассейнов и спортзалов, то в Минздраве пообещали вскоре опубликовать на сайте рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые должны быть обеспечены в случае, когда собственники решат открыть спортзал или бассейн.

Однако дальнейшее ослабление карантинных ограничений в областях возможно при трех условиях. Речь идет, в частности, об общем количестве новых случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность). Оно должно составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения. загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Этот показатель должен быть меньше 50%. среднее количество ПЦР-тестирований (более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней).

Напомним, с 22 мая в Украине установлен адаптивный карантин, который будет действовать до 22 июня. В тот же день состоялось очередное ослабление ограничений.

