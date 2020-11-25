Новогодние праздники украинцы могут провести на карантине

Кабинет министров Украины готовится ко всем сценариям реагирования на ситуацию с коронавирусом в стране. В частности, правительство готовится и к карантину на новогодние праздники. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в начале декабря оценят результативность карантина выходного дня.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям, включая к введению карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в "оранжевой"зоне, действует карантин выходного дня и это взвешенная альтернатива карантину выходного дня", - заявил он.