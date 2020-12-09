Новогодний локдаун. Есть ли снижение заболеваемости и когда введут жесткий карантин?

Кабинет министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина. Действовать он будет с 8 до 24 января — это делается для того, заверили чиновники, чтобы не допустить второй волны заражения коронавирусом.

Но вот в стране по словам министра здравоохранения Максима Степанова пока фиксируют снижение динамики заболеваемости COVID-19, но оно никоим образом говорит Степанов не связано с тем, что тестов стали делать меньше.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

Це зрозуміло, що це не так. На сьогоднішній день, ми тестуємо людей які мають ознаки коронавірусної хвороби, або наприклад поступають у лікарні з пневмоніями, я маю на увазі зараз тестування методом ПЛР. Отже коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки респіраторного захворювання коронавірусної хвороби, то зрозуміло, що зменшується, природньо зменшується кількість тестувань.

Кроме того, министр здравоохранения отметил, что уменьшилось и количество госпитализаций за неделю - на 1500 пациентов.

А тем временем в Харьковской области готовят к открытию офтальмологическое отделение областной клинической больницы, где будут принимать пациентов с СOVID-19. Сейчас там продолжается ремонт, в том числе в приемном отделении, где будут распределять больных.

Владимир Ярош, гендиректор областной клинической больницы

Для логистики и госпитализации — это помещение имеет достаточно большое значение потому, что на улице - вы можете увидеть пандус, по которому тяжелобольные пациенты могут именно на каталках, не своим ходом, поступать в больницу и дальше по алгоритму.

По словам Владимира Яроша, дальше с первого на второй этаж, где в дальнейшем планируют сделать лифт - с перемещением тяжелых пациентов помогать работники ГСЧС. Сам же медперсонал к открытию отделения готов, уверяет заместитель главы ХОГА, дело за рабочими.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА

Робота всередині, робота ззовні - це виконують два різних підрядника сьогодні зранку ми з ними спілкувалися - обіцяють до кінця тижня завершити свої роботи і дати можливість вже тут працювати. Ми розглядали для себе такий екстрений варіант, що якщо буде різкий наплив збільшення пацієнтів важких пацієнтів - ми готові будемо їх приймати з вулиці, нам важливо буде врятувати життя, а не вирішувати там якісь технічні моменти.

Но в данный момент такой необходимости нет, говорит Пастух, поэтому строителям дают возможность спокойно завершить работы.