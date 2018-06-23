Новоиспеченные стражи правопорядка. Ряды Нацполиции пополнили 520 офицеров-выпускников ХНУВД

23 июня 2018 г. 19:17
Автор: Лариса Говина
61 просмотр

Недавно курсант, а теперь, оперуполномоченный Владислав Петров уже завтра отправится в Бахмут в Донецкой области, чтобы защищать страну от агрессора и бороться с перступниками. На факультет криминальной полиции поступал 4 года практически по зову сердца, первый год учебы давался тяжелее всего, говорит он, потом - легче. выбор парня поддерживала вся семья.

Владислав Петров, выпускник ХНУВД:

Я вступав до цього вишу у 2014 році. Коли сам почалася антитерористична операція і для мене це був свідомий вибір. Я знав куди я йду, і я прямував захищати наших громадян і захишати нашу державу. Родина мене завжди підтримує - і батько, і мати. і двоє моїх молодших братів, вони завжди радіють, коли я приїзжав у відпустку, обіймали мене зі всіх сторон, тому мене завжди підтримують.

В этом году из Харьковского нациоанльного университета внутренних дел выпустился 520 специалистов. На торжествах они получили первые офицерские погоны и дипломы. Впереди у них служба в рядах Национальной полиции Украины. В ВУЗе подчеркивают, с сегодняшнего дня выпускники получили и огромною ответственность - стоять на страже Закона, чтобы не терять доверие населения к правоохранителям.

Валерий Сокуренко, ректор ХНУВД:

Їхній час наступає, я в цьому переконаний, їхній максималізм, їхнє завзяття, воно як ніколи, сьогодні потрібне українському народові, незахищеним верствам, а ми маємо все необхідне, щоб готувати справжні кадри. Матеріально-технічна база університету відповідає самим високим європейським світовим стандартам.

Уже с понедельника выпускники начнут служить в разных уголках Украины, в частности, в подразделениях криминальной полиции, превентивной деятельности и киберполиции.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры и водители с личным авто. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.