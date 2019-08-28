Новоизбранный народный депутат рассказала, оставят ли в Украине срочную службу в армии

Обязательный призыв в украинскую армию останется, однако в соответствующий закон внесут изменения.

Об этом в интервью LB.ua рассказала избранная народный депутат от партии "Слуга народа" Анна Коваленко.

"Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе", готовим системные изменения относительно комплектования батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва", - сказала Коваленко.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что в ближайшие годы в Украине сохранится смешанная система комплектации армии.

