Новостям АТН исполняется 27 лет!

23 августа 2020 г. 12:00
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Новостям АТН сегодня, 23 августа, исполняется 27 лет!

За 27 лет существования Новости АТН столкнулись с немалым количеством проблем и препятствий, но несмотря на это, мы выстояли и продолжаем дальше рассказывать вам, наши дорогие читатели, о том, что происходит в городе и в стране, проводить антикоррупционные расследования и разбираться с коммунальными проблемами.

За многие годы через нашу редакцию прошли сотни журналистов, операторов и монтажеров.

Неоднократно Новости АТН и их сотрудники становились лауреатами многочисленных профессиональных премий и конкурсов. И каждый день мы продолжаем работать для вас.

И останавливаться на достигнутом Новости АТН не собираются. Уже в этом году наших дорогих читателей и зрителей ждут новые сюрпризы.

Празднуем День рождения АТН вместе!

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