Новые антирекорды по COVID-19: в Украине за сутки – 2723 новых случая, на Харьковщине - 371 заболевший

В Украине за минувшие сутки, 3 сентября, лабораторно подтверждены 2723 случая COVID-19, и это - новый антирекорд суточного прироста заболеваемости.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За сутки в Украине 51 заболевший умер, 937 пациентов - выздоровели.

Всего в Украине с начала пандемии по состоянию на утро 4 сентября зарегистрировали 130 951 случай коронавирусной инфекции, из них 2761 закончились летально, 67577 человек еще болеют, 60613 заболевших - выздоровели.

В Харьковской области за минувшие сутки выявлен 371 случай COVID-19. Это также новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом в регионе.

Согласно данным Системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине выявлено 10312 случаев заболевания, из них выздоровели 3283 человека, 6809 – еще болеют. 220 заболевших скончались.

Всего за весь период в области зарегистрировано 12239 подозрений на коронавирус.

По данным Минздрава Украины, всего проведено 1648087 тестирований методом ПЦР.

Кроме Харьковщины, самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксирован также в Киеве (319) и Одесской (225), Тернопольской (204) и Львовской (196) областях.