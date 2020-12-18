Новые Дома - без тепла. В чем причина и когда появится отопление?

Улицы Ощепкова, Маршала Рыбалко, Харьковских дивизий и другие. В районе Новых Домов без отопления - 156 жилых домов. Тепла нет также в 5 учреждениях для детей, среди них - Дом Ребенка №1. Холодные батареи еще в 4 лечебных учреждениях и 6 школах. В части из этих зданий отсутствует еще и горячая вода.

Михаил, житель Новых Домов:

Холодные батареи полностью, я в одинарке живу, ванна - холодная, кухня - холодная и комната - холодная. Они ж спят летом, а сейчас начались морозы, они проснулись, и сидят, это ж им платят в двойном-тройном тарифе.

Анатолий, житель Новых Домов:

Да, отключили. и батареи отключили, и горячую воду, ну ничего. Отремонтируют и включат.

Отопление и горячую воду отключили накануне, рассказывают жители Новых Домов. Но разрытия парят под окнами дома номер 20 по улице Маршала Рыбалко еще с начала недели. Местные жители жалуются - коммунальщики яму разрыли, ограждения поставили, однако затем тепловиков не видели. Люди переживают, успеют ли рабочие тепловых сетей закончить ремонт и подключить отопление. Ведь в понедельник в Харькове ожидается снижение температуры, ночью до 9 -11 мороза.

Ольга, жительница Новых Домов:

Ну, это длится с понедельника, приехали. Разрыли и уехали, то есть никто ничего не делает пока. Вероятно, есть какие-то причины. Но, наверное, ждут, когда наступят -20 морозов или -10. И все мы будем сидеть без отопления.

На официальном сайте КП "Харьковские тепловые сети" указано - отключили отопление и горячую воду на Новых Домах из-за устранения дефекта на участке тепломагистрали. Завершить работы планируется до конца дня. Без тепла сейчас и жители жилых домов в районе ХТЗ, речь идет об улице Северина Потоцкого и Александровский проспект. Также на Холодной горе.

И хотя летом и в начале осени тепловики и городские чиновники обещали - перебоев с теплоснабжением этой зимой будет значительно меньше, чем в прошлом году, разрытия коммунальщиков до сих пор появляются в разных районах города, следовательно, регулярно появляются отключения. Ежедневно в службу 1562 поступают сотни заявок по поводу проблема с отоплением и горячей водой. В мэрии уверяют, что все проблемы постепенно решают, и далеко не все жалобы касаются аварийных отключений.

Андрей Руденко, зам. городского головы по вопросам жизнедеятельности города:

Все, что касается тепла, воды, люди работают 24 часа 7 дней в неделю. Все бригады разбиты на круглосуточный режим работы. Нужно просто сесть и разбить причины этих заявок: некоторые заявки по пересчету, некоторые заявки - просто не закрыты, закрыты физически и не закрыты документально. Каждый день просматриваю 1562 для того, чтобы четко понимать, где есть завоздушка и куда нужно посылать людей. Сам лично проверяю. И для нас это очень серьезная тема.

А сегодня есть куда отправить аварийные бригады. В Телеграмм-канале службы 1562 - множество сообщений по поводу отсутствия отопления и воды в разных точках города.

А вот за минувшие сутки операторы диспетчерской службы получили 625 заявок по проблемам с теплом, еще 543 касаются горячего водоснабжения.