Новые квитанции за электричество: как изменится рынок электроэнергии в Харькове

Первого декабря в "Харьковоблэнерго" была отозвана лицензия на продажу электроэнергии. Из него было выделено отдельное предприятие "Харьковенергозбут". Такие изменения произошли согласно новому закону. В котором говорится, что поставка электрической энергии потребителям перестанет быть монопольным видом деятельности. Так в Харьковской области создали две новые компании: одна из которых будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей другая же будет энергопоставщиком.

Василий Скопенко, и.о. генерального директора АО "Харьковоблэнерго"

ПрАТ "Харківенергозбут". Которая с первого января начала заниматься продажей электроэнергии и за " Харьковоблэнерго" осталась функции транспортировки электроэнергии от магистральных сетей и до конечного потребителя с обеспечением гарантий, как без аварийного, так и качественного газоснабжения.

С первого января «Харьковэнергосбыт» не подчиняется " Харьковоблэнерго" и работает как самостоятельное предприятие по продаже электроэнергии. Именно поставка электрической энергии будет осуществляться тремя способами, рассказывает исполняющий обязанности гендиректора "Харьковэнергосбыт" Юрий Дьяченко.

Юрий Дьяченко, и. о. гендиректора "Харьковэнергосбыт"

Это поставка электрической энергии поставщиком универсальных услуг, поставка электрической энергии по свободным ценам, а также поставка электрической энергии поставщиком так званой "Останньої надії". Универсальная услуга включает в себя в первую очередь всё население на территории Харькова и Харьковской области а так же малые не бытовые потребители.

Все потребители, не попавшие под функционал универсальных услуг, будут переведены на свободные цены. Согласно им каждый потребитель имеет право выбора поставщика. Цена универсальной услуги - фиксированная. Она включает в себя цену за распределение и поставку электроэнергии. А по свободным ценам - стоимость будет индивидуальна для каждого юридического лица, рассказывает Дьяченко.

Юрий Дьяченко, и. о. гендиректора "Харьковэнергосбыт"

Поэтому население должно только было присоединиться к договору на распределение электрической энергии к АТ "Харьковоблэнерго". Ну, так тремя способами, либо подписать заявление на присоединение и вернуть. Либо оплачивать счета, в будущем которые будут приходить с реквизитами ПрАТ "Харьковэнергосбыт". Либо просто фиксировать факт потребления электрической энергии при этом не возражать, не отражать, ничего.

По словам специалистов присоединяясь к договору население не почувствует никакой разницы в тарифах и ценах на электрическую энергию.