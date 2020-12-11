Новые лица: в областном совете избрали председателя и его замов

По результатам местных выборов в областной совет прошли 5 партий и 120 кандидатов от них. 46 мест получил "Блок Кернеса - Успешный Харьков", 29 - "Оппозиционная Платформа - за Жизнь". По 17 мест - у "Слуги народа" и "Блока Светличной "Разом!". Еще 11 - получила "Европейская Солидарность ". 45 депутатов уже имеют депутатский опыт, избирались в прошлой каденции, остальные - новички.

Виктория Белявцева, депутат областного совета от партии "Блок Світличної "Разом!":

В нашій фракції багато досвідчених і депутатів, і фахівців з різних напрямків. Думаю, що ми опрацюємо бюджет дуже швидко, і, звісно, на першому місці в цих умовах - це питання охорони здоров'я. Але ми обіцяли виборцям, що і соціальні питання, і розвиток інфраструктури.

Галина Куц, депутат областного совета от партии "Европейская Солидарность":

Я особисто буду подаватися в комісію з науки, освіти і духовності. Приорітети, якими я буду займаються. Вони корелюють з ідеологією партії. Це патріотичне виховання, це розширення українського простору. Це теж обов'язкова умова.

Накануне в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация, что экс-председателя областного совета Сергея Чернова выдвигать в качестве кандидата на пост главы облсовета 8 созыва, как ожидалось ранее. Уже на сессии информация подтвердилась. Кандидат был один - Артур Товмасян. Депутат от партии "Слуга народа".

Сергей Чернов, депутат областного совета:

Я командна людина, я балотувався від партії "Успішний Харків". Рішення фракції було саме таким, яким прийнято. Підтримати кандидатуру, яка видвинута на посаду голови обласної ради - Товмасяна Артура Едмаровича, і наша фракція підтримала цю пропозицію.

"За" Артура Товмасяна проголосовало 70 депутатов. Голосование было тайным. В своей речи Товмасян подчеркнул, что собирается вместе с коллегами активно развивать регион, обратить внимание на решение проблем экологии, взаимодействие с объединенными территориальными громадами и увеличение финансирования медицины.

Артур Товмасян, глава областного совета 8 созыва:

Боротьба із коронавірусом, від якого ми потерпаємо - пріорітет у нашій роботі. При цьому усвідомлюємо, що мова йде не тільки про ковід. А про здоровя громадян в-цілому. Один із основних аспектів нашої діяльності вбачається саме у комплексному вирішенні проблем медицини. Питанням, вартим особливої уваги є соцзахист людей, як постраждали внаслідок пандемії.

Первым заместителем председателя Харьковского областного совета избран Альберт Кононенко от "Блока Кернеса". Заместителями стали - Валерия Мураева и Татьяна Беловол из партии действующего городского головы Харькова, а также Андрей Малыш от партии "Оппозиционная Платформа - По Жизнь". "За" указаннын назначение проголосовали 77 депутатов.

На заседании присутствовала и новая руководительница областной администрации Айна Тимчук. Это ее первое публичное появление после назначения на должность. Она отметила, что ранее работала в мэрии, поэтому осталась в хороших отношениях со многими должностными лицами города. Говорит, сотрудничество между ОГА, облсоветом и городским советом уже налажена.

Айна Тимчук, глава ХОГА:

Да, вы уже сегодня видели на сессии, Мы общаемся, мы сотрудничаем, я думаю, что тут сейчас у нас будет уникальный случай, коалиция. Коалиции нет такого понятия на уровне местных советов, но это в-прицнипе, коалиция. Как никогда. И областная администрация, и областной совет, и городской совет будет работать в единстве.

Также Айна Тимчук анонсировала кадровые изменения в областной администрации. Отметила, что возможны назначения ее новых заместителей. И добавила, что в Харькове достаточно специалистов по различным вопросам, но при необходимости будет привлекать к работе коллег из Днепропетровской области.