Новые маршруты пациента с COVID-19. Что изменилось в харьковских больницах?

289 новых заболевших и еще одна жертва COVID-19. Такую статистику за прошедшие сутки обнародовали на сайте Харьковского областного лабораторного центра. Под наблюдением остаются более 11 000 пациентов. Львиная доля больных - на амбулаторном лечении. Госпитализируют сейчас только инфицированных, которые нуждаются в тщательном наблюдении специалистов в медучреждении.

В областной инфекционной больнице готовятся к открытию дополнительного реанимационного отделения. Ждут финансирования из бюджета. Однако отмечают, что сейчас ситуация не критична. Новые маршруты госпитализации помогли разгрузить не только взрослую, но и детскую «инфекционки».

Павел Нартов, директор областной инфекционной больницы

Ми плануємо відкрити відділення на 20 ліжок на 5 поверсі нашого лікувального закладу. Коли це буде? Вже в планах сесія обласної ради, там будуть виділені кошти на плани. На все інше. Ми уже по плану беремо хворих. Не кожен день, як раніше було, а через певну кількість днів. Кількість хворих значно зменшилась, є змога виписувати хворих. У нас перебуває буквально 226 хворих, а були часи - під 300 було.

На прошлой неделе в список опорных медучреждений по приему больных с коронавирусом добавилась городская больница № 25. Но это сразу привело к проблемам: оттуда начали увольняться работники, а препараты для пациентов и средства защиты персонала пришлось экстренно подвозить из других больниц.

По словам заместителя председателя ХОГА Тараса Пастуха, ситуация с обеспечением всем необходимым уже решена. Кроме того, часть медиков забрали заявления об увольнении и решили вернуться к работе.

Тарас Пастух, заместитель председателя ХОГА

Вона уклала договір з НСЗУ, розпочалося вже фінансування, і та ситуація, яка виникла з медичним персоналом, вона до певної міри може бути абсоютно прогнозованною, тому що коли «ковід» за вікном, він ніби не страшний. Коли з ним стикаєшся напряму, коли кожного дня доводиться працювати в костюмах, є певні побоювання. Звичайно, що не всі люди однаково витримують це навантаження. Дехто з таких людей відмовилися і вже повернулися назад. Дехто розуміє, що він знаходиться в зоні ризику

Также для больницы № 25 ведется поиск дополнительного медперсонала, отмечают в областной администрации.

Что касается общего коечного фонда для коронавирусных пациентов в регионе, то медицинские учреждения будут добавлять в список принимающих инфицированных COVID-19 постепенно, подчеркнул Пастух, в зависимости от ситуации. Все имеющиеся койко-места сразу не заполнят, говорит он, поскольку имеется потребность размещать там людей с другими тяжелыми заболеваниями.