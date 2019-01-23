Новые перспективы: ХНАТОБ вошел в организацию Opera Europa

Сотрудничество с известными режиссерами, дирижерами, солистами и участие в крупнейших международных фестивалях. Это только часть возможностей, которые открываются перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета после подписания договора о присоединении к всемирно организации Opera Europa. Договор своими подписями скрепили директор Opera Europa Николас Пейн и директор ХНАТОБ Олег Орищенко.

Олег Орищенко, гендиректор ХНАТОБ

Я знаю, що ми досягнемо великих-великих результатів і коли я прийшов в 2014 році до цього театру то ніхто не вірив, що ми станемо цієї спільнотою в Opera Europa, але сьогодні це відбулося і мне все зробимо, щоб достойно показувати свою творчість, свій творчий потенціал.

На сегодня Opera Europa объединяет более 170 театров и фестивалей из 43 стран мира. В ХОГА говорят, что "Схид OPERA" - единственный из оперных национальных театров на востоке нашей страны, который присоединился к международной организации Opera Europa.

Анатолий Бабичев, зам. председателя ХОГА

ХНАТОБ імені Лисенка - це найбільший, найвідоміший театральний заклад нашого регіону, тому нам дуже приємно, що зроблені такі шаги. Крім того що в нас є Асоціація українських оперних театрів, де директор Олег Володимирович, нині очолює цю асоціацію. Нещодавно відбулося це засідання, мені дуже приємно, що все ж таки нарешті приєдналися до європейської асоціації.

Одна из основных задач Opera Europa по словам ее директора Николаса Пейна -это построить мосты добрых взаимоотношений между странами.

Николас Пейн, директор Opera Europa

Але ми повинні встановити форму обміну практиками. Обміну продукцією, а також обміну артистичного досвіду і ведення бізнесу. І моя практика показує, що оперні театри дуже щедрі на обмін ось такими добрими практиками.

После церемонии подписания все участники посетили оперный спектакль "Мазепа". Также начиная с весны этого года, пройдет ряд масштабных конференций среди участников Opera Europa в нескольких странах мира, куда теперь могут поехать и представители ХНАТОБ.