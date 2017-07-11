Новые подразделения и новые возможности. В Харькове снова объявили набор в патрульную полицию

Харьковские патрульные ищут сразу две с половиной сотни сотрудников. Конкурс объявили в связи с открытием новых направлений. Теперь полицейские будут патрулировать не только улицы Харькова, но и области.

Вадим Лисиничук, начальник Управления патрульной полиции Харькова

В нас буде два окремих направлення. Буде одне направлення - це дорожня патрульна поліція, яка буде працювати на дорогах міжнародного та міжобласного значення та буде група швидкого реагування при Управлінні патрульної поліції.

Присоединиться к харьковским копам может любой гражданин Украины в возрасте от 20 до 35 лет, с полным средним образованием, свободно владеющий украинским языком, и не имеющий судимостей. Отбор будет проходить в несколько этапов. Кандидатов проверят на знание законов, логическое мышление, стрессоустойчивость, особое внимание уделят физподготовке.

Артем Рамчук, начальник кадрового обеспечения Управления патрульной полиции Харькова

На жаль, для нас всіх, є кандидати, які показують рівень загальних здібностей, логічного мислення, високий рівень знання законодавчої бази, але їх рівень фізичної підготовки, на жаль, не дозволяє їм вступити на службу в патрульну поліцію.

В тоже время с момента появления патрульной полиции в Харькове, около 90 полицейских покинули службу. Начальник харьковских копов признается: причиной ухода чаще всего становятся относительно небольшие зарплаты.

Вадим Лисиничук, начальник Управления патрульной полиции Харькова

Як правило, це недостатня фінансова мотивація. Як правило всі, які приймають рішення самостійно звільнитися, вони йдуть на більш оплачувану роботу.

Новый набор в патрульную полицию продлится до 30 июля. Проходить обучение новички будут около четырех месяцев, после они выберут приоритетное для себя направление работы, примут присягу и заступят на службу. В полиции же надеются, что в ближайшее время патрульным в Харькове все-таки поднимут заработную плату, как это уже сделали в Одесской, Луганской и Донецкой областях.